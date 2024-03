El Consejo Presidencial de Transición de Haití declara su compromiso de restablecer el orden constitucional

El Consejo Presidencial de Transición de Haití ha emitido este miércoles su primer comunicado oficial desde que se anunció su creación, hace más de dos semanas, y ha declarado que su compromiso es restablecer el orden constitucional ante el drástico deterioro de la situación en el país caribeño.

"En este momento de grave crisis para nuestra nación, los representantes de los principales sectores políticos, de la sociedad civil, religiosos y económicos de Haití anunciamos la decisión colectiva de liderar, a través de la formación de un Consejo Presidencial, la transición hacia el restablecimiento del orden constitucional", reza un comunicado.

Así, se han mostrado "decididos a aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano, atrapado durante demasiado tiempo entre el mal gobierno, la violencia multifacética y el desprecio por sus perspectivas y necesidades".

Este organismo temporal ha informado de que está llevando a cabo los preparativos para su toma de posesión oficial, ultimando un documento sobre su organización y modo de funcionamiento. Tras su instalación, nombrará un primer ministro con el que constituirá un Gobierno de unidad nacional "y devolverá a Haití a la senda de la legitimidad, la estabilidad y la dignidad democráticas".

Para ello, ha elaborado los criterios y mecanismos para la elección del presidente del Consejo Presidencial, del primer ministro y del gabinete ministerial. "Juntos ejecutaremos un plan de acción claro destinado a restablecer el orden público y democrático mediante el restablecimiento de la seguridad de las vidas y los bienes de la población, el alivio de la pobreza y la realización de elecciones libres", ha indicado.

"Saludamos la valentía y el trabajo de los agentes del orden para proteger el espacio público a pesar de los desafíos de este difícil entorno. Estamos en un punto de inflexión crucial que nos llama a la unidad. Es imperativo que toda la nación se una para superar esta crisis por el bienestar de todos y un futuro mejor para nuestro país", ha manifestado.

Los firmantes del documento son Leslie Voltaire, ex candidato presidencial; Frinel Joseph, pastor y empresario; Louis Gérald Gilles, exsenador y activista político; Emmanuel Vertilaire, exjuez de la segunda ciudad de Haití; el ex primer ministro Fritz Alphonse Jean; Smith Augustin, diplomático; Edgard Leblanc Fils, ex presidente del Senado; y Laurent Saint-Cyr, presidente de la Cámara de Comercio.