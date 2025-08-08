LA NACION

El Consell expresa su deseo de que Ángel se recupere y agradece la rápida actuación de bomberos y sanitarios

El Consell expresa su deseo de que Ángel se recupere y agradece la rápida actuación de bomberos...

El Consell expresa su deseo de que Ángel se recupere y agradece la rápida actuación de bomberos...
El Consell expresa su deseo de que Ángel se recupere y agradece la rápida actuación de bomberos...

VALÈNCIA, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Consell manifiesta su deseo por la "pronta recuperación" del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana y exsecretario autonómico de Emergencias, José Mª Ángel, y transmite su "más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación".

Así lo manifiestan fuentes del Consell después de que Ángel haya sido hospitalizado este viernes en el Hospital de Llíria (Valencia). Según ha adelantado Las Provincias, se debe a un intento de suicidio.

Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que el también exalcalde de l'Eliana (Valencia) se encuentra en el hospital acompañado de su familia y allegados.

José María Ángel dimitió de su cargo el 31 de julio tras conocerse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre una supuesta falsificación de un título universitario.

En su escrito de renuncia, el propia Ángel recalcaba que "jamás" ha falsificado ningún documento ni se ha valido del mismo para acceder a ningún puesto.

En el escrito, el excomisionado --que también abandonó la presidencia del PSPV-- denunciaba que desde que fue designado como comisionado ha habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente".

