el conservador merz, elegido canciller alemán tras un fiasco inicial

Por Madeline Chambers y Thomas Seythal

BERLÍN, 6 mayo (Reuters) - El líder conservador alemán Friedrich Merz fue elegido el martes canciller por el Parlamento, tras una derrota humillante y sin precedentes en el primer intento, con lo que su Gobierno de coalición arranca con debilidad.

Merz, de 69 años, que llevó a los conservadores de la CDU/CSU a la victoria en las elecciones federales de febrero y firmó un acuerdo de coalición con los socialdemócratas (SPD), de centroizquierda, obtuvo 325 votos, nueve más de los necesarios para la mayoría absoluta.

En la primera vuelta solo había obtenido 310 votos, lo que significa que al menos 18 diputados de la coalición no le apoyaron.

Merz está sometido a una fuerte presión para que demuestre el liderazgo alemán tras la implosión el pasado noviembre de la coalición a tres bandas del canciller saliente del SPD, Olaf Scholz, que dejó un vacío político en el corazón de Europa.

"La gente lleva mucho tiempo pidiendo a Alemania que lidere, y ya no hay espacio para no atender esa llamada", dijo Sudha David-Wilp, del German Marshall Fund of the United States.

"Todo lo que había sustentado a la Alemania de posguerra en las últimas ocho décadas ya no es así, ya sean los mercados abiertos y el libre comercio, ya sea la presencia de seguridad estadounidense en Europa".

Una guerra comercial global desatada por los aranceles de importación arrolladores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con un tercer año de recesión en la mayor economía de Europa, que ya ha tenido que lidiar con el fin del gas ruso barato desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022 y la creciente rivalidad de China.

Mientras tanto, Trump ha amenazado con no acudir en ayuda de la alianza de la OTAN, lo que ha llevado incluso a Merz a cuestionar la fiabilidad de Estados Unidos como principal aliado en materia de seguridad y a instar a Europa a mejorar su capacidad para defenderse.

El acuerdo de coalición alemán ha trazado planes para reactivar el crecimiento, como la reducción del impuesto de sociedades y la baja de los precios de la energía. También promete un fuerte apoyo a Ucrania y un mayor gasto militar.

UN COMIENZO EMBARAZOSO

Pero el fracaso de Merz a la hora de conseguir el respaldo para su cancillería en el primer intento es una primicia para la Alemania de posguerra y una vergüenza para un hombre que ha prometido restaurar el liderazgo alemán en la escena mundial.

"Toda Europa miraba hoy a Berlín con la esperanza de que Alemania se reafirmara como ancla de estabilidad y potencia proeuropea", dijo Jana Puglierin, directora de la oficina berlinesa del grupo de reflexión del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

"Esa esperanza se ha desvanecido. Con consecuencias mucho más allá de nuestras fronteras".

El lunes, fuentes internas del partido afirmaron que se aseguraría rápidamente la mayoría a pesar de las quejas de ambos socios de coalición sobre los nombramientos del gabinete, los compromisos políticos y un enorme paquete de préstamos impulsado por el antiguo Parlamento en sus últimos días.

"Esto demuestra que la coalición no está unida, lo que podría debilitar su capacidad para llevar a cabo políticas", dijo Holger Schmieding, economista jefe de Berenberg en Londres.

El único ganador de la debacle del martes es la ultraderechista y antisistema Alternativa para Alemania (AfD), que quedó segunda en febrero y ha encabezado algunas encuestas recientes, dijo el encuestador de Forsa Manfred Guellner.

