El Consorcio del Jamón Serrano Español supera la cifra de los 20 millones de piezas selladas desde 1990

MADRID, 27 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Consorcio del Jamón Serrano Español (CJSE) ha alcanzado en el segundo semestre de 2025 el total de 20 millones de piezas selladas desde su fundación en 1990, según ha indicado en un comunicado este jueves.

En concreto, a mes de octubre, dicho consorcio había alcanzado ya la cifra de 20.225.495 piezas bajo su "aval de calidad y autenticidad 100% española", lo que se estima entre un 30% y un 35% del volumen exportado del jamón serrano de alta calidad.

Además, este hito coincide con el año en el que la entidad ha cumplido 35 años como el organismo "defensor de la autenticidad y la calidad de este producto, lo que demuestra la notoriedad con la que cuenta el CJSE y cómo los valores diferenciales de su sello de calidad continúan consolidándose en los mercados internacionales".

El director de marketing y promoción del consorcio, Álvaro Díaz de Liaño, ha señalado que "alcanzar la cifra de 20 millones de piezas selladas bajo su aval 'ConsorcioSerrano' representa un paso decisivo en la labor que vienen realizando desde hace 35 años para garantizar un jamón serrano de máxima calidad en los mercados internacionales".

"Este hito representa la fortaleza de nuestro modelo, la confianza depositada por nuestros asociados y el reconocimiento que sigue obteniendo el jamón serrano de calidad como embajador gastronómico de nuestro país", ha afirmado.

Cabe recordar que el origen del sello 'ConsorcioSerrano', así como de su normativa de calidad, surgieron para contar con un distintivo institucional que estuviera encargado de identificar a aquellas piezas elaboradas de acuerdo con las normas de calidad de la asociación y que superasen los controles de calidad y selección establecidos para la exportación del producto.

En la actualidad, el jamón 'ConsorcioSerrano' se encuentra presente en más de 60 países de todo el mundo.