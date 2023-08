El Tribunal Constitucional de Tailandia ha rechazado este miércoles un recurso presentado por el partido ganador de las elecciones de mayo, Avanzar, que había impugnado el bloqueo parlamentario a su candidato a primer ministro, por lo que se le abre la puerta a la segunda formación más votada, Pheu Thai.

Avanzar vio cómo en una sesión conjunta del Parlamento echaban por tierra la candidatura de su líder, Pita Limjaroenrat, debido a las aspiraciones de modificar la Constitución. Los senadores afines a la antigua junta militar querían evitar una potencial revisión del blindaje a la monarquía.

El Constitucional ha entendido que no cabe recurso alguno en este caso, ya que "no se violaron los derechos" del aspirante, por lo que de manera un√°nime ha tumbado la denuncia presentada por m√°s de una veintena de personas, seg√ļn el diario 'The Bangkok Post'. Entre los denunciantes no figuraba el l√≠der de Avanzar.

Ahora, Pheu Thai y su candidato a primer ministro, Srettha Thavisin, tienen vía libre, lo que podría acercar el final de varios meses de estancamiento político. La votación sobre su candidatura se espera en cuestión de días y en ella se pondrá a prueba la alianza tejida por este partido con una amalgama de formaciones, incluida la tercera más votada, Bhumjaithai.