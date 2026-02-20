El Constitucional español rechaza la petición de un padre para detener la eutanasia de su hija

Por Emma Pinedo

MADRID, 20 feb (Reuters) - El Tribunal Constitucional español ha rechazado el recurso presentado por el padre ‌de una mujer parapléjica ‌de ⁠25 años que se opone a su acceso a la eutanasia, según ha informado el tribunal en un comunicado este viernes.

En 2021, ​España se ⁠convirtió ⁠en el cuarto país de la Unión Europea en legalizar la eutanasia y ​el suicidio asistido para personas con enfermedades incurables o gravemente debilitantes que desean ‌poner fin a su vida. En 2024, ​426 personas recibieron asistencia para morir, ​según datos del Gobierno.

Según las resoluciones judiciales, la mujer, que padece una enfermedad psiquiátrica, intentó suicidarse varias veces con sobredosis de medicamentos antes de saltar desde una ventana del quinto piso en octubre de 2022, un acto que la dejó parapléjica y con ​dolor crónico.

En julio de 2024, un comité de expertos especializados de su región, Cataluña, aprobó su solicitud ⁠de eutanasia. El procedimiento estaba previsto para el 2 de agosto de 2024, pero su padre lo ‌ha bloqueado desde entonces.

Los informes médicos indican que la paciente sufre un dolor intenso, crónico e incapacitante debido a su lesión, sin posibilidad de mejora.

El padre, apoyado por el grupo ultraconservador Abogados Cristianos, argumentó que la enfermedad mental de su hija podría afectar su capacidad para tomar una decisión libre e informada sobre el fin ‌de su vida.

Varios tribunales inferiores respaldaron su caso y el viernes el Tribunal Constitucional ⁠dictaminó que no se habían violado los derechos fundamentales.

Aunque el país apoya ‌ampliamente el derecho a la muerte asistida, la ley de ⁠eutanasia se promulgó tras años de feroz oposición por ⁠parte de los partidos conservadores y la Iglesia católica, que históricamente ha moldeado la opinión pública sobre las cuestiones relacionadas con el final de la vida.

Abogados Cristianos anunció el viernes que llevaría el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"No ‌vamos a dejar solos a ​estos padres. Vamos a seguir luchando hasta el final para defender su derecho a salvar la vida de su hija", afirmó en un comunicado la presidenta del grupo, Polonia Castellanos. (Información de Emma Pinedo; edición ‌de David Latona y Andrei Khalip; editado en español por Patrycja Dobrowolska)