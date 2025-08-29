El consumo de EEUU sube un 0,5% en julio, el PCE subyacente sube un 2,9%

Por Lynx Insight Service

29 ago (Reuters) -

* El gasto de los consumidores, que supone más de dos tercios de la actividad económica, subió un 0,5% en términos desestacionalizados en julio, según dijo el Departamento de Comercio de EEUU el viernes.

* El dato de junio se revisó al alza, desde un 0,3% a un 0,4%.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,5% en julio.

* El Departamento de Comercio también dijo que la cifra de rentas personales subió un 0,4% intermensual, tras un aumento del 0,3% en junio, según el informe.

* Un sondeo de Reuters apuntaba a que la cifra de rentas subiría un 0,4% en julio.

* En materia de precios, el índice PCE subyacente (que excluye alimentos no elaborados y energía) subió un 0,3% en términos mensuales en julio.

* La variación de junio es idéntica a la experimentada en julio.

* Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que esta cifra subiría un 0,3% en julio.

* El Departamento de Comercio también dijo que la cifra interanual del PCE subyacente subió un 2,9%, tras un aumento del 2,8% en junio, según el informe.

* El sondeo de Reuters apuntaba que el PCE subyacente subiría un 2,9% en términos interanuales en julio. (Información de Paula Villalba)