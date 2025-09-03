El consumo fantasma de electricidad contribuye al cambio climático, dicen expertos

Las luces están apagadas, la casa está en silencio y nada parece estar funcionando, pero la electricidad fluye silenciosamente a través de los enchufes de tu hogar. Este drenaje oculto se conoce como consumo fantasma.

Este desperdicio de electricidad se produce al dejar los dispositivos enchufados cuando no están en uso. Esto puede incluir desde artículos del hogar como cargadores de teléfonos y microondas hasta televisores y consolas de videojuegos.

Esta electricidad desperdiciada representa entre el 5% y el 10% del consumo de energía en el hogar, y depende de factores como la antigüedad del equipo, afirma Alexis Abramson, decana de la Escuela de Clima de Columbia.

“El consumo fantasma depende de... qué tipo de sistemas tienes y cuánto han mejorado con el tiempo”, afirma.

Por ejemplo, los televisores que están conectados a internet y tienen funciones de activación inteligente que les permiten interactuar con teléfonos y otros dispositivos pueden consumir hasta 40 vatios de energía durante las horas del día en que normalmente estarían apagados, según Matt Malinowski, director del programa de edificios del Consejo Estadounidense para una Economía Energéticamente Eficiente. Eso es casi 40 veces más que un televisor normal.

“La buena noticia es que ha habido nuevos y renovados esfuerzos para abordar esto”, dijo Malinowski.

Afirmó que los defensores y fabricantes han propuesto un acuerdo voluntario para reducir la cantidad de energía que los televisores inteligentes usan cuando están en modo de espera.

El consumo fantasma contribuye al cambio climático porque la energía consumida por dispositivos no utilizados puede aumentar la demanda de electricidad de fuentes que emiten gases de efecto invernadero. Aidan Charron, director asociado de Global Earth Day, expresó que, aunque la cantidad puede parecer pequeña cuando una persona mira su factura de electricidad, el impacto ambiental del consumo fantasma es significativo cuando se multiplica en hogares de todo el país.

“Solo da un pequeño paso desenchufando las cosas que no estás usando.

“Te ahorrará dinero y reducirá las emisiones a largo plazo”, sugiere Charron.

Qué puedes hacer

Algunos de los principales culpables cuando se trata de consumir energía son los electrodomésticos que están constantemente conectados a la electricidad, como los que incluyen un reloj.

”¿Realmente necesitas que tu microondas te diga la hora, o puedes desenchufarlo cuando no lo usas?”, pregunta Charron.

Aunque desenchufar dispositivos puede parecer una carga, contribuye significativamente a reducir las emisiones.

Charron recomienda comenzar con pequeños pasos como desenchufar cargadores de teléfonos y otros dispositivos una vez que la batería esté completamente cargada, y luego pasar a otros electrodomésticos, como desenchufar una lámpara que no se esté usando.

Si desenchufar parece demasiado difícil, revisar regularmente tus configuraciones y desactivar cualquier función extra que no estés usando y que podría estar consumiendo energía también ayuda. Por ejemplo, los televisores inteligentes a menudo tienen funciones opcionales que se pueden desactivar para que el aparato no escuche señales de otros dispositivos mientras está en modo de espera.

“Si no lo estás usando, entonces no estás obteniendo ningún beneficio, pero estás pagando el precio y aumentando el uso de energía”, señaló Malinowski.

Las acciones individuales pueden marcar la diferencia

Las personas también tienden a emprender acciones más sostenibles, como desenchufar dispositivos, una vez que saben qué pueden hacer para disminuir sus emisiones domésticas de manera eficiente. Esas acciones podrían contribuir a reducir las emisiones de Estados Unidos en aproximadamente un 20% por año, lo que equivale a unas 408 toneladas de dióxido de carbono, según Jonathan Gilligan, profesor de ciencias de la tierra y ambientales de la Universidad de Vanderbilt.

Las decisiones que las personas toman en su vida diaria se suman, principalmente debido a cuánto contribuye la población de Estados Unidos a las emisiones directas de gases de efecto invernadero, afirma Gilligan.

“La pregunta es, ¿qué podemos hacer para tratar de abordar este asunto? El consumo fantasma forma parte de ello”, señala.

Cuanto más reduzcan su huella las personas, más probable es que otros también lo hagan, y al final, esas acciones pueden convertirse en normas sociales, afirma el experto, porque las personas no quieren sentir que son irresponsables.

“Es aquí donde, según los psicólogos, este efecto es real. Si la gente ve que otras personas emprenden acciones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, también querrá hacerlo”, afirma.

Cuando se trata de decisiones diarias, las personas pueden pensar que lo que hacen realmente no marca una gran diferencia.

Pero lo que tienden a pasar por alto es cómo influyen en quienes las rodean al elegir vivir una vida más sostenible.

El impacto puede ser mucho más fuerte de lo que muchas personas perciben, afirma Gilligan.

___

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. LA NACION es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.