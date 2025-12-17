El consumo mundial de carbón alcanzará un nuevo récord en 2025 (AIE)

El consumo mundial de carbón alcanzará un nuevo récord en 2025, indicó el miércoles un informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que prevé un ligero descenso en esta década por "la competencia creciente" de otras fuentes de electricidad.

En este año, el consumo de este combustible fósil aumentará un 0,5% respecto a 2024 y llegó a "un nivel récord de 8.850 millones de toneladas", afirmó esta organización.

La demanda debería "recular ligeramente de ahora al final de la década, bajo el efecto de una competencia creciente" de otras fuentes de producción eléctrica como las renovables, el gas y la energía nuclear, estimó.