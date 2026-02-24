El corazón del automóvil alemán, en apuros por la crisis industrial

Por María Martínez

MÖSSINGEN, ALEMANIA, 24 feb (Reuters) - Dostech, un pequeño proveedor de tecnología de sellado de la región industrial de Baden-Württemberg, en Alemania, cambió de rumbo en 2018 cuando el aumento de las consultas del sector automovilístico le llevó a embarcarse en un importante proyecto de transporte eléctrico.

La medida dio sus frutos inicialmente, impulsando un rápido crecimiento y permitiendo a la empresa comprar el edificio que ahora alberga su sede en Mössingen, al sur de Stuttgart. Pero también la expuso a los fabricantes de automóviles alemanes, que ahora se encuentran sumidos en una crisis.

"Este sector es inestable", dijo a Reuters el director y cofundador Steffen Braun. "Ya no es tan estable y es difícil invertir". La empresa ha tenido que recortar personal y los ingresos relacionados con el sector automovilístico han disminuido.

Estas presiones se reflejan en todo Baden-Württemberg, donde el 8 de marzo se celebran elecciones y donde la economía se ha convertido en la principal preocupación de los votantes.

El estado es la sede de Mercedes y Porsche, marcas de automóviles que durante décadas fueron sinónimo de la excelencia de la fabricación alemana. Pero la intensa competencia, especialmente de China, el cambio desigual a los vehículos eléctricos y el aumento de los costes han sacudido el sector.

La caída de la demanda en la cadena de suministro del automóvil está asfixiando a cientos de pequeños fabricantes y amenazando la seguridad laboral y los servicios municipales.

Aunque es probable que el partido conservador del canciller Friedrich Merz siga ganando las elecciones, las preocupaciones económicas y la sensación de pérdida del orgullo regional están proporcionando un terreno fértil para los discursos del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

UN MUNDO MUCHO MÁS DIFÍCIL PARA UNA POTENCIA EXPORTADORA

Baden-Württemberg, que en su día fue líder, está más expuesto que la mayoría al cambio estructural que está barriendo la industria alemana.

El estado es la principal región exportadora de Alemania, con el 15,5% de las exportaciones nacionales, y la industria manufacturera representa el 38,1% del valor añadido bruto del estado, frente al 28,5% a nivel nacional.

La economía de Baden-Württemberg se contrajo un 0,4% en 2024, más que el descenso del 0,2% registrado en el conjunto de Alemania, y, aunque el país volvió a registrar un crecimiento modesto el año pasado, se espera que el estado haya vuelto a contraerse.

A estas dificultades se suman los aranceles estadounidenses, que han trastocado el comercio mundial y han afectado con mayor dureza a los estados orientados a la exportación con una gran presencia del sector automovilístico, según el economista del Ifo Robert Lehmann.

"Baden-Württemberg es un ejemplo clásico", dijo.

INSOLVENCIAS Y PROBLEMAS EN EL MERCADO LABORAL

Los síntomas de crisis se están acumulando.

Los procedimientos de insolvencia en Baden-Württemberg aumentaron por segundo año consecutivo hasta alcanzar los 2.445 en 2024, lo que supone un incremento del 30% y la cifra más alta desde 2010, según la oficina de estadísticas del estado. Es probable que se produzca un tercer aumento consecutivo.

Cornelius Pleser, director general de Pleser KG, una empresa de valoración y enajenación de activos, dijo que la demanda de sus servicios se ha disparado en Baden-Württemberg, su estado natal.

"Hace diez años, había mucho más capital en el mercado y, en los procedimientos de insolvencia, a menudo se encontraban inversores o sucesores", dijo, y añadió que el número de empresas sin sucesión viable es ahora "alarmante".

Una ola de reestructuraciones se ha extendido por el cinturón industrial de Baden-Württemberg.

"Se está produciendo un efecto dominó", afirmó Matthias Bianchi, responsable de asuntos públicos de la DMB, que representa a las pequeñas y medianas empresas alemanas. "Esta crisis en las industrias líderes se está extendiendo lentamente".

El desempleo en Baden-Württemberg sigue estando por debajo de la media nacional, pero la tasa subió al 4,8% en enero de 2026 desde el 3,9% en enero de 2023.

Los economistas afirman que el desempleo en el estado no ha aumentado más debido al acaparamiento de mano de obra, por el que las empresas retienen a su personal incluso cuando la demanda se debilita por temor a futuras escaseces.

"Los empleados que he formado aquí son insustituibles. Si se marchan mañana, no podré reemplazarlos al día siguiente, es imposible", afirma Braun, de Dostech.

Pero para él, la contratación de personal sigue siendo un quebradero de cabeza. Una vez que decide trasladar a una persona a un nuevo puesto, el proceso puede convertirse en lo que él denomina una "odisea" de papeleo, cambios de contactos en las autoridades y largas esperas para obtener la aprobación. Aunque el aumento del desempleo es hasta ahora modesto, Hanno Kempermann, economista y director general de IW Consult, afirma que otros indicadores apuntan a un debilitamiento del mercado laboral. Las ofertas de empleo en Baden-Württemberg han caído un 30% en comparación con 2022, según afirma, y las empresas tienen previsto recortar 14.000 puestos de trabajo en el sector automovilístico para 2030.

