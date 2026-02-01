El Corinthians gana la Supercopa de Brasil al vencer 2-0 al Flamengo

El Corinthians conquistó este domingo la Supercopa de Brasil de 2026 al vencer 2-0 al Flamengo y echar un balde de agua fría al debut del fichaje más costoso de la historia del fútbol sudamericano, Lucas Paquetá.

El defensa Gabriel Paulista anotó en el minuto 25 el gol que abrió el marcador en el compromiso jugado en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, que dio al Timão el primer título de la temporada 2026 en el fútbol brasileño.

El atacante Yuri Alberto remató el triunfo de los paulistas en el tiempo agregado, en el 90+7'.

Campeón de la liga brasileña y la Copa Libertadores, el Fla jugó con diez hombres todo el segundo tiempo, por la expulsión del colombiano Jorge Carrascal por un manotazo a Breno Bidon sobre el final de la primera parte.