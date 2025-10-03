El corredor de los Panthers Chuba Hubbard, fuera ante Miami por lesión en la pantorrilla

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE. UU. (AP) — El corredor de los Panthers de Carolina Chuba Hubbard se perderá el partido del domingo contra los Dolphins de Miami debido a una persistente lesión en la pantorrilla, confirmó el entrenador Dave Canales.

Rico Dowdle comenzará en lugar de Hubbard, con Trevor Etienne y DeeJay Dallas como suplentes.

Hubbard jugó a pesar de la lesión la semana pasada en Nueva Inglaterra, pero vio reducido su habitual carga de trabajo. Canales dijo que el veterano no salió del partido de la semana cuatro tan bien como la semana anterior y necesitaba algo de descanso para recuperarse.

Canales describió a Hubbard como día a día.

“No pudimos recuperar a Chuba lo suficientemente rápido como para sentirnos lo suficientemente confiados para sacarlo al campo", afirmó Canales. “Pensamos que esta sería una buena semana para que recupere su fuerza, su salud. Seguiremos observándolo durante el fin de semana y lo evaluaremos a principios de la próxima semana."

Hubbard corrió casi 1200 yardas y diez touchdowns la temporada pasada, pero ha sido limitado a 217 yardas esta campaña y no ha anotado un touchdown por tierra. Sin embargo, tiene dos recepciones de anotación.

Dowdle superó las 1000 yardas por tierra la temporada pasada con los Cowboys de Dallas antes de firmar con los Panthers como agente libre sin restricciones. Dowdle está promediando solo tres yardas por acarreo esta campaña, pero ha anotado un touchdown por tierra para Carolina.

También fueron descartados para el domingo el esquinero Chau Smith-Wade (pecho), el ala cerrada JT Sanders (tobillo) y el liniero defensivo Turk Wharton (dedo del pie). Entre los que figuran como cuestionables se encuentran los linieros defensivos Cam Jackson (rodilla) y LaBryan Ray (tobillo) y el apoyador externo DJ Wonnum (cadera).

Los Panthers planean abrir la ventana de 21 días para el receptor abierto Jalen Coker la próxima semana. Coker ha estado en la reserva de lesionados desde el inicio de la temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes