El correo danés deja de distribuir cartas después de 400 años

PostNord, la empresa postal del país, ha decidido dejar de repartir cartas, eliminar 1.500 puestos de trabajo y retirar 1.500 buzones rojos, ante la creciente digitalización de la sociedad danesa.

Desde junio, PostNord ha estado retirando buzones repartidos por toda Dinamarca, y cuando los vendió con fines benéficos el 10 de diciembre, cientos de miles de daneses intentaron comprar uno, a un precio de entre US$230 y US$300, dependiendo del estado.

En lugar de enviar cartas por correo, los daneses ahora tendrán que dejarlas en quioscos de tiendas, donde serán entregadas por mensajería a direcciones nacionales e internacionales por la empresa privada DAO.

PostNord seguirá entregando paquetes, ya que las compras en línea son cada vez más populares.

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo; incluso su sector público utiliza varios portales en línea, lo que minimiza la correspondencia física con el gobierno y lo hace mucho menos dependiente de los servicios postales que muchos otros países.

"Casi todos los daneses son totalmente digitales, lo que significa que las cartas en papel ya no cumplen la misma función que antes", declaró Andreas Brethvad, portavoz de PostNord.

"La mayoría de las comunicaciones llegan ahora a nuestros buzones de correo electrónico, y la realidad actual es que el comercio electrónico y el mercado de paquetería superan con creces al correo tradicional". (ANSA).