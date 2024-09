El costarricense Sherman Guity gana el oro en los 100 metros T64 de los Paralímpicos

El costarricense Sherman Guity venció con holgura en la final de los 100 metros T64 de atletismo en los Juegos Paralímpicos de París el lunes por la noche, estableciendo un nuevo récord paralímpico de 10,65 segundos.

Guity terminó por delante del campeón mundial italiano Maxcel Amo Manu (10,76) y del alemán Felix Streng (10,77), que se quedó con el bronce.

"Este resultado me hace muy feliz. No me lo esperaba, corrí contra atletas muy fuertes. Pero era una final paralímpica y lo di todo", declaró el deportista, que se coronó a los 27 años en la distancia del esprint por excelencia en paratletismo, en la categoría que reúne a atletas con amputaciones por debajo de la rodilla y con prótesis.

En la categoría T63, para amputados por encima de la rodilla, el estadounidense Ezra Frech, de 19 años, conquistó el primer título paralímpico de su carrera, venciendo en 12,06 segundos, la mejor actuación de su joven carrera.

El californiano también está inscrito para el salto de altura, previsto para el martes, su disciplina favorita.

"Esta medalla de oro me hace feliz, pero no estoy saciado, todavía tengo hambre. Mañana por la tarde iré a por el oro en salto de altura", prometió.

