El creador de Misa de Medianoche quiere convertir Star Wars en una película de terror

Mike Flanagan, creador de series como 'Misa de Medianoche' o 'La maldición de Hill House', ha manifestado su deseo de hacer una película de terror ambientada, ni más ni menos que en el Universo de Star Wars.

El guionista ha compartido recientemente en su cuenta de Twitter un post en el que expresa cuánto le gustaría poder llevar a cabo esta idea.

"Un terremoto me ha despertado esta mañana y me he quedado ahí sentado durante unos minutos pensando: 'Me encantaría hacer una película de terror en el Universo de Star Wars'".

https://twitter.com/flanaganfilm/status/1452285580402909199

Aunque no ha dado más detalles al respecto, la idea de Flanagan parece haber entusiasmado a sus seguidores, ya que la publicación tiene más de 25.000 me gustas y ha sido compartida más de mil veces.

Lo cierto es que, aunque a muchos les parezca una idea innovadora, la franquicia ha flirteado en numerosas ocasiones con el género del terror. Dentro de la literatura, existió una colección de historias ubicadas dentro de Star Wars llamada 'Galaxy of Fear', así como una aclamada novela titulada 'Las tropas de la muerte', en la que Han Solo tuvo que enfrentarse junto a Chewie al apocalipsis zombi.

De forma más reciente, y enfocado a un público infantil, LEGO también ha producido un especial de Halloween para Disney+ ubicado dentro de la saga, en el que se narran episodios de la franquicia en clave de terror, como el momento en que Kylo Ren se unió al Lado Oscuro.

Se llegue a materializar el proyecto de Flanagan o no, los fans del guionista podrán seguir aterrorizándose con 'La caída de la Casa Usher, su próxima mini-serie, en la que adaptará para Netflix la obra de Edgar Allan Poe.