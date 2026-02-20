El crecimiento de la actividad empresarial alemana alcanza su máximo en cuatro meses, según el PMI

Por Maria Martinez

BERLÍN, 20 feb (Reuters) - El sector privado alemán registró en febrero un crecimiento de ‌la actividad empresarial que ‌alcanzó ⁠su máximo en cuatro meses, impulsado por la mejora del rendimiento de los servicios y la primera expansión ​del sector manufacturero ⁠en ⁠más de tres años y medio, según una encuesta publicada el viernes. El ​índice compuesto de gestores de compras HCOB preliminar de Alemania, elaborado ‌por S&P Global, subió a 53,1 ​en febrero frente a 52,1 en ​enero, lo que indica un crecimiento de la actividad, ya que las lecturas superiores a 50 denotan expansión.

Los analistas encuestados por Reuters habían pronosticado una lectura de 52,3.

El crecimiento siguió estando liderado por el sector servicios, donde la ​tasa de aumento de la actividad empresarial se aceleró hasta alcanzar su máximo en cuatro ⁠meses, con un índice que subió hasta 53,4 desde 52,4 el mes anterior. Esta cifra ‌superó la previsión de 52,3 de los analistas encuestados por Reuters.

Por su parte, el PMI manufacturero superó el umbral de 50,0 por primera vez desde junio de 2022, registrando 50,7 frente a 49,1 en enero, y superando la previsión de Reuters de 49,5.

"Esto confirma los tímidos indicios ‌de un cambio de tendencia económica que fueron especialmente evidentes en enero", dijo Cyrus ⁠de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank AG. Los ‌pedidos industriales alemanes aumentaron inesperadamente en diciembre, registrando su mayor ⁠incremento en dos años.

"Es probable que el ⁠producto interior bruto de Alemania haya crecido de forma visible en el primer trimestre, a menos que se produzca una caída importante en marzo, para lo cual no hay indicios en los datos", dijo De ‌la Rubia.

A pesar del avance ​del crecimiento, continuó la pérdida de puestos de trabajo, aunque a un ritmo más lento, con las fábricas reduciendo el empleo a la segunda tasa más suave en casi dos ‌años y medio. (Reportaje de María Martínez; edición de Joe Bavier.)