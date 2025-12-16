El crecimiento de la actividad empresarial alemana pierde más impulso en diciembre, según el PMI

BERLÍN, 16 dic (Reuters) - El crecimiento del sector privado alemán se desaceleró por segundo mes consecutivo en diciembre debido al estancamiento de la entrada de nuevos pedidos y al descenso de la producción manufacturera, según una encuesta publicada el martes.

El índice compuesto preliminar de gestores de compras alemán HCOB, elaborado por S&P Global, cayó a 51,5 en diciembre desde 52,4 en noviembre, marcando su nivel más bajo en cuatro meses.

Diciembre es el séptimo mes consecutivo en que el índice compuesto, que mide los sectores de servicios y manufacturas, que juntos representan más de dos tercios de la mayor economía de la zona euro, se sitúa por encima de la marca de 50, lo que indica crecimiento. No obstante, la expansión del sector servicios se moderó a su ritmo más débil desde septiembre, hasta un índice de 52,6, frente al 53,1 de noviembre. Los proveedores de servicios experimentaron el menor aumento de nuevos pedidos de los últimos tres meses, mientras que los pedidos del sector manufacturero cayeron al ritmo más rápido desde enero, impulsados por el descenso de las ventas a la exportación.

Por su parte, el PMI manufacturero se hundió aún más en territorio de contracción cayendo a 47,7 desde los 48,2 del mes anterior.

"Qué desastre, se podría exclamar a la vista del nuevo retroceso del sector manufacturero", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

La confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en ocho meses, afectada por las preocupaciones económicas y las incertidumbres geopolíticas.

Sin embargo, la confianza del sector manufacturero mejoró hasta un máximo de seis meses, posiblemente como reflejo de que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de proyectos de transporte, ha decidido reformas para reducir la burocracia y quiere ampliar las capacidades de defensa, dijo De la Rubia.

"Sólo si estas medidas se traducen en un aumento de la entrada de pedidos, la industria recuperará el impulso", añadió.

El empleo en el sector privado siguió disminuyendo, aunque a un ritmo más lento que en noviembre, al recuperarse la creación de puestos de trabajo en los servicios y reducirse más lentamente la plantilla de las fábricas. (Información de María Martínez; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)