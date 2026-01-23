El crecimiento de la actividad empresarial alemana se acelera en enero y el empleo cae, según PMI

Por María Martínez

BERLÍN, 23 ene (Reuters) - La actividad empresarial del sector privado alemán creció en enero a su ritmo más rápido en tres meses, pero el mercado laboral experimentó su mayor caída desde mediados de 2020, según mostró una encuesta el viernes.

El índice compuesto preliminar de gestores de compras alemán HCOB, elaborado por S&P Global, subió a 52,5 en enero desde 51,3 en diciembre, lo que indica crecimiento, ya que las cifras por encima de 50 denotan expansión.

El sector servicios lideró el crecimiento con un PMI de 53,3, por encima del 52,7 de diciembre, mientras que el manufacturero también subió a un máximo de tres meses de 48,7 desde el 47,0 del mes anterior.

"Aunque hay indicios de una modesta recuperación, las empresas de servicios han recortado significativamente sus plantillas en enero, lo que podría apuntar más a medidas de eficiencia que a preocupaciones por la demanda", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

A pesar del impulso positivo de la actividad empresarial, el empleo cayó al ritmo más rápido desde noviembre de 2009, excluyendo los descensos relacionados con la pandemia.

El sector manufacturero continuó su tendencia de recortes de empleo, y el sector servicios experimentó el descenso más rápido de su plantilla en más de cinco años y medio.

Los costes de los insumos se dispararon, marcando la mayor tasa de inflación en casi tres años, impulsados por el aumento de los salarios y de los costes de la energía, los metales y el transporte. Esto provocó una notable subida de los precios de producción, sobre todo en el sector servicios. (Información de María Martínez; edición de Toby Chopra; edición en español de Paula Villalba)