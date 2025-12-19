El crecimiento de la eurozona es muy incierto por la guerra comercial y tensiones, según Rehn, del BCE

HELSINKI, 19 dic (Reuters) -

Las perspectivas de crecimiento e inflación en la zona euro siguen siendo muy inciertas debido a las guerras comerciales y las tensiones geopolíticas, declaró el viernes el gobernador del Banco de Finlandia y responsable de política del Banco Central Europeo, Olli Rehn.

"A pesar de las recientes sorpresas positivas en materia de crecimiento, la situación geopolítica y la guerra comercial en curso aún pueden deparar sorpresas negativas para la zona euro", dijo Rehn a la prensa en Helsinki. El banco central de los 20 países que comparten el euro mantuvo estables sus tipos de interés el jueves y revisó al alza algunas de sus previsiones de crecimiento e inflación. (Información de Essi Lehto; edición de Jagoda Darlak y Terje Solsvik; edición en español de Jorge Ollero Castela)