El crecimiento de la eurozona se frenó en diciembre, pero registró el mejor trimestre desde 2023

Por Indradip Ghosh

6 ene (Reuters) -

La economía de la zona euro se expandió a un ritmo más lento el mes pasado, pero terminó 2025 con su mayor crecimiento trimestral en más de dos años, ya que el sólido impulso de los servicios compensó una contracción de la industria manufacturera, según mostró una encuesta el martes.

Aunque la actividad manufacturera se contrajo, el persistente crecimiento de los servicios mantuvo al bloque de la moneda común en una expansión estable el año pasado, pese a los aranceles estadounidenses a las importaciones europeas.

El índice compuesto final de gestores de compras de HCOB para el bloque, elaborado por S&P Global y considerado un buen indicador de la salud económica general, se redujo a 51,5 en diciembre desde el máximo de 30 meses de noviembre de 52,8, por debajo de una estimación preliminar de 51,9.

Ese final por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción significó que la economía se expandió todos los meses en 2025, una racha no vista desde 2019. La lectura media del PMI del cuarto trimestre de 52,3 fue la más alta desde el segundo trimestre de 2023.

"En este contexto, es probable que el crecimiento del PIB se haya acelerado", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank.

"En 2026, el sector servicios debería mantener una senda de crecimiento económico moderado. Es probable que el sector manufacturero se beneficie de una mayor demanda de equipos de defensa y maquinaria de construcción, necesarios, entre otras cosas, para implementar proyectos de infraestructura en Alemania. Como resultado, debería ser posible volver a alcanzar un crecimiento económico muy superior al 1%, aunque ciertamente este porcentaje no es abrumador."

Los nuevos pedidos aumentaron por quinto mes consecutivo, pero al ritmo más débil desde septiembre. El sector manufacturero registró un descenso más rápido de los nuevos pedidos de fábrica, mientras que las empresas de servicios registraron un crecimiento más flojo de las ventas.

El índice de actividad de los servicios se redujo a 52,4 puntos, tras un máximo de dos años y medio alcanzado en noviembre (53,6 puntos).

España fue el país más destacado, con un índice compuesto que subió a su nivel más alto en dos meses, mientras que la expansión de Alemania se moderó a su nivel más bajo en cuatro meses.

Las empresas italianas apenas crecieron y la actividad del sector privado francés se estancó.

Por su parte, la inflación de los costes de los insumos se aceleró hasta un máximo de nueve meses, con una intensificación de las presiones sobre los precios en ambos sectores, aunque la inflación de los precios de producción se mantuvo sin cambios respecto a noviembre.

"El Banco Central Europeo continúa observando muy de cerca la tasa de inflación de los precios en el sector servicios, (...) y con razón, ya que la inflación de los costes en este sector volvió a subir en diciembre

", añadió De la Rubia. "Este acontecimiento, que también estuvo acompañado de una ligera subida de la inflación de los precios de venta, es en nuestra opinión el motivo principal por el que el BCE no ha implementado nuevas bajadas de tipos de interés ni parece estar planeando ninguna."

El crecimiento global del empleo aumentó ligeramente respecto a noviembre, aunque siguió siendo leve debido a los continuos recortes de puestos en el sector manufacturero. (Reporte de Indradip Ghosh; edición de Hugh Lawson; editado en español por Tomás Cobos)