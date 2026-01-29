El crecimiento de la productividad en EEUU durante el tercer trimestre no se ha revisado

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - La productividad de los trabajadores estadounidenses creció a su ritmo más rápido en dos años durante el tercer trimestre, según confirmó el jueves el Gobierno, probablemente impulsada por un auge del gasto en inteligencia artificial

La productividad no agrícola, que mide la producción por hora por trabajador, aumentó a una tasa anualizada no revisada del 4,9%, según informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo

Se trata de la tasa más alta desde el tercer trimestre de 2023

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el crecimiento de la productividad en el tercer trimestre no se revisara. El crecimiento de la productividad en el trimestre de abril a junio tampoco se revisó, con una tasa del 4,1%. El informe se retrasó por el cierre del Gobierno federal durante 43 días. Se avecina otro cierre, que afectaría a la publicación de datos de la BLS, tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales en Minneapolis durante el fin de semana

Los demócratas del Senado de Estados Unidos han dicho que votarán en contra de la legislación de financiación que incluye fondos para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el ICE, la agencia federal de inmigración. El Congreso se enfrenta a la fecha límite del 30 de enero para financiar al gobierno o arriesgarse a un cierre parcial del mismo

La productividad creció a una tasa no revisada del 1,9% con respecto al año anterior

La fuerte productividad ayuda a explicar lo que los economistas denominan una expansión económica sin empleo. Aunque la economía creció a una tasa robusta del 4,4% en el tercer trimestre, solo se crearon 584.000 puestos de trabajo en 2025, muy por debajo de los 2 millones creados en 2024

Los economistas afirman que las agresivas políticas comerciales y de inmigración de la Administración Trump han reducido tanto la demanda como la oferta de trabajadores. Las empresas tampoco están seguras de sus necesidades de personal, ya que invierten mucho en inteligencia artificial, lo que limita la contratación

Los costos laborales unitarios —el precio de la mano de obra por unidad de producción— disminuyeron a una tasa no revisada del 1,9% en el tercer trimestre. En el segundo trimestre, cayeron a una tasa del 2,9%

Los costos laborales aumentaron un 1,3% con respecto al año anterior, revisando al alza el ritmo de crecimiento del 1,2% comunicado anteriormente. (Reportaje de Lucia Mutikani. Edición de Ros Russell.)