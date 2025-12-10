El crecimiento de los costos laborales en EE. UU. se ralentiza en el tercer trimestre

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - Los costos laborales en Estados Unidos subieron ligeramente menos de lo previsto en el tercer trimestre, ya que el debilitamiento del mercado laboral frenó el crecimiento de los salarios, lo que es un buen augurio para la inflación de los servicios.

El Índice de Costos Laborales (ICL), la medida más amplia de los costos laborales, subió un 0,8% en el último trimestre, tras ganar un 0,9% en el segundo, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el ICL avanzara un 0,9%.

Los costos laborales aumentaron un 3,5% en los 12 meses a septiembre, tras subir un 3,6% en el año transcurrido hasta junio.

El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre parcial del Gobierno, que finalizó el mes pasado.

Los responsables políticos consideran que el ICL es una de las mejores medidas de la atonía del mercado laboral y un indicador de la inflación subyacente, ya que tiene en cuenta los cambios en la composición y la calidad del empleo.

Aunque la moderación sugiere que los salarios no suponen una amenaza para la inflación, las presiones sobre los precios siguen siendo altas debido a los aranceles sobre las importaciones. Un crecimiento salarial más moderado también podría lastrar el gasto de los consumidores.

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal recorten la tasa de interés de referencia a un día del banco central estadounidense otros 25 puntos básicos, a entre el 3,50% y el 3,75%, al término de una reunión el miércoles, debido a la preocupación por el mercado laboral.

La Reserva Federal ha reducido los costos de financiación en dos ocasiones este año.

Los sueldos y salarios, que representan la mayor parte de los costos laborales, subieron un 0,8% el trimestre pasado, tras aumentar un 1,0% en el trimestre abril-junio. En términos anuales, aumentaron un 3,5%.

Una vez ajustados a la inflación, los salarios subieron un 0,6% en los 12 meses a septiembre, luego de avanzar un 0,9% en el segundo trimestre. (Reportaje de Lucia Mutikani. Editado en español por Juana Casas)