El crecimiento de los préstamos empresariales en la eurozona se ralentizó en enero, según el BCE
FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) -
Los préstamos bancarios a las empresas de la zona euro se ralentizaron el mes pasado, mientras que el crédito a los hogares se mantuvo firme, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.
La tasa de crecimiento de los préstamos a las empresas disminuyó hasta el 2,8% en enero, su ritmo más lento desde junio de 2025, frente al 3,0% registrado en diciembre.
Los préstamos a los hogares se mantuvieron en el 3,0% en enero, sin cambios respecto al mes anterior. (Información de Balazs Koranyi; edición de Alison Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)