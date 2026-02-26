El crecimiento de los préstamos empresariales en la eurozona se ralentizó en enero, según el BCE

FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) -

Los préstamos ‌bancarios a ‌las ⁠empresas de la zona ​euro ⁠se ralentizaron el ⁠mes pasado, mientras ​que el crédito ‌a los hogares ​se mantuvo ​firme, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

La tasa de ​crecimiento de los ⁠préstamos a las empresas disminuyó ‌hasta el 2,8% en enero, su ritmo más lento desde junio de 2025, frente ‌al 3,0% registrado en diciembre.

Los ⁠préstamos a ‌los hogares ⁠se mantuvieron ⁠en el 3,0% en enero, sin cambios respecto al mes anterior. (Información ‌de ​Balazs Koranyi; edición de Alison Williams; edición en español de ‌Jorge Ollero Castela)