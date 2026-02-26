LA NACION

El crecimiento de los préstamos empresariales en la eurozona se ralentizó en enero, según el BCE

El crecimiento de los préstamos empresariales en la eurozona se ralentizó en enero, según el BCE
El crecimiento de los préstamos empresariales en la eurozona se ralentizó en enero, según el BCE

FRÁNCFORT, 26 feb (Reuters) -

Los préstamos ‌bancarios a ‌las ⁠empresas de la zona ​euro ⁠se ralentizaron el ⁠mes pasado, mientras ​que el crédito ‌a los hogares ​se mantuvo ​firme, según datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

La tasa de ​crecimiento de los ⁠préstamos a las empresas disminuyó ‌hasta el 2,8% en enero, su ritmo más lento desde junio de 2025, frente ‌al 3,0% registrado en diciembre.

Los ⁠préstamos a ‌los hogares ⁠se mantuvieron ⁠en el 3,0% en enero, sin cambios respecto al mes anterior. (Información ‌de ​Balazs Koranyi; edición de Alison Williams; edición en español de ‌Jorge Ollero Castela)

Reuters
Conforme a
The Trust Project