El crecimiento de los préstamos en la eurozona repunta

FRÁNCFORT, 25 sep (Reuters) -

El crecimiento de los préstamos bancarios en toda la zona euro siguió acelerándose en agosto, alcanzando máximos de varios años, ya que la bajada de los tipos de interés favoreció el flujo de crédito, según los datos del Banco Central Europeo publicados el jueves.

El crecimiento del crédito a las empresas aumentó hasta el 3,0% en agosto, desde el 2,8% del mes anterior, alcanzando su nivel más alto desde mediados de 2023, mientras que el crecimiento de los préstamos a los hogares subió hasta el 2,5% desde el 2,4%, su mejor tasa desde abril de 2023.

Tras recortar los tipos de interés en 200 puntos básicos hasta junio, el BCE confía en que el abaratamiento del crédito impulse la inversión y el gasto en un bloque que lleva años luchando contra un crecimiento económico mediocre.

La medida M3 del dinero que circula en la zona euro, a menudo un indicador de la actividad futura, creció un 2,9%, por debajo de las expectativas del 3,3%, lo que refleja en parte la constante reducción del balance del BCE.