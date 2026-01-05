El crecimiento de los servicios en China alcanza su nivel más bajo en seis meses, según el PMI privado

Por Liangping Gao y Ryan Woo

PEKÍN, 5 ene (Reuters) - La actividad de los servicios chinos se expandió en diciembre a ⁠su ritmo más lento en ⁠seis meses, al moderarse el crecimiento de las nuevas empresas y disminuir la demanda exterior, según mostró el lunes una encuesta del sector privado.

El índice RatingDog ⁠China General ‌Services ​PMI, elaborado por S&P Global, descendió a 52,0 puntos en diciembre, frente a los 52,1 del ​mes anterior, lo que supone la lectura más débil desde junio. La marca de ‌50 puntos separa la expansión de la contracción.

Las nuevas ‌empresas crecieron al ritmo más lento ​de los últimos seis meses. Las nuevas exportaciones se contrajeron tras la expansión del mes anterior, lo que la encuesta atribuyó principalmente al descenso del número de turistas.

La confianza empresarial se fortaleció, con el subíndice de expectativas subiendo a un máximo de nueve meses, apoyado por las previsiones de mejora de las condiciones del mercado y los planes de expansión para 2026.

"El sector servicios cerró 2025 con un perfil ⁠de 'crecimiento modesto, expectativas altas'", dijo Yao Yu, fundador de RatingDog, quien añadió que la contracción del empleo y la ​volatilidad de la demanda externa siguen siendo las principales limitaciones.

La economía china ha recuperar el impulso ante retos estructurales como una prolongada recesión inmobiliaria y presiones deflacionistas, aunque sigue en camino de alcanzar un objetivo de crecimiento de alrededor del 5% este año.

El Gobierno ha redoblado sus esfuerzos para frenar el exceso de capacidad y las guerras de precios entre empresas, con el fin de ⁠combatir las persistentes presiones deflacionistas.

El mes pasado, en una reunión clave del Partido Comunista, los dirigentes ​chinos prometieron mantener el año próximo una política fiscal "proactiva" que estimulara tanto el consumo como la inversión para mantener un alto crecimiento económico.

La encuesta mostró que las empresas recortaron sus plantillas por quinto mes consecutivo, desprendiéndose ‍tanto de trabajadores a tiempo completo como a tiempo parcial, lo que contribuyó a una ligera acumulación de atrasos.

Los costes de los insumos subieron por décimo mes consecutivo, impulsados por el encarecimiento de las materias primas y la mano de obra. Sin embargo, las empresas bajaron los precios de venta, alegando la intensificación ​de la competencia, que ha limitado el poder de fijación de precios.

El índice compuesto de producción, que combina los resultados de la industria y los servicios, se situó en 51,3, frente al 51,2 de noviembre. (Información de Liangping Gao ‍y Ryan Woo; edición de Sam Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)