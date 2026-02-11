El crecimiento del empleo en EEUU puede haberse acelerado en enero

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) - Es probable que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se haya acelerado en enero, respaldado por un menor número de despidos en algunas industrias estacionales.

Sin embargo, el mercado laboral continuó mostrando debilidad. La persistente incertidumbre sobre los aranceles a las importaciones moderó la contratación, y el endurecimiento de las medidas de control de la inmigración limitó la oferta de trabajadores.

Se espera que el informe sobre el empleo del Departamento de Trabajo, que se publicará el miércoles y que será observado muy de cerca, muestre que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,4% el mes pasado y que el crecimiento salarial anual se ralentizó. Los economistas afirman que las políticas comerciales y de inmigración del Gobierno de Trump han enfriado el mercado laboral, aunque esperan que los recortes fiscales impulsen la contratación este año.

El mercado laboral ha tenido dificultades a pesar del sólido crecimiento económico. El nerviosismo por el empleo y la elevada inflación han erosionado la aprobación de los estadounidenses a la gestión económica del presidente Donald Trump. Los sectores sensibles a la estacionalidad, como el comercio minorista y las empresas de reparto, contrataron menos trabajadores temporales de lo habitual el año pasado. Enero suele ser el mes con más despidos relacionados con las vacaciones. Dada la baja contratación estacional, es probable que los despidos fueran menos numerosos, lo que aumentaría las ganancias en materia de empleo.

"La tensión subyacente en el mercado laboral es mayor de lo que indicaría el desempleo general", dijo Diane Swonk, economista jefe de KPMG. "Los salarios se están enfriando, es más difícil conseguir un trabajo si se pierde el empleo y es más difícil conseguir un trabajo si se es un recién graduado. Sigue siendo un mercado laboral muy congelado, por muy boyante que parezca la economía sobre el papel".

Es probable que el empleo no agrícola aumentara en 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras subir en 50.000 en diciembre, según una encuesta de Reuters a economistas. El informe sobre el empleo, que inicialmente debía haberse publicado el viernes pasado, se retrasó por el cierre de tres días de la Administración federal.

Las estimaciones oscilaban entre una pérdida de 10.000 puestos de trabajo y una ganancia de 135.000. Algunas encuestas privadas apuntaban a una pérdida de puestos de trabajo en enero.

A partir del informe de enero, la Oficina de Estadísticas Laborales, que recopila los datos, actualizará el modelo de nacimientos y muertes incorporando cada mes la información de la muestra actual. Este modelo, que es un método que utiliza el organismo estadístico para intentar estimar cuántos puestos de trabajo se ganaron o se perdieron debido a la apertura o el cierre de empresas en un mes determinado, ha sido acusado de sobrevalorar el número de empleos.

La Oficina de Estadísticas Laborales también publicará su revisión anual de referencia de las nóminas. El año pasado, la agencia estimó que la economía probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de 2025 de lo que se había estimado anteriormente. Sin embargo, los economistas esperaban que la revisión a la baja se situara entre 750.000 y 900.000.

La actualización del modelo de nacimientos y muertes sigue la misma metodología aplicada a las estimaciones posteriores al índice de referencia de abril a octubre de 2024. Los economistas de Goldman Sachs estimaron que la actualización podría contribuir con entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo menos al crecimiento laboral que en los últimos meses. Esperaban revisiones a la baja de los datos de abril a diciembre de 2025.

LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA ESTÁ FRENANDO EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO

"La gente sigue abandonando el país. Creo que eso es lo que ha perjudicado algunas de las cifras de nóminas", dijo Ron Hetrick, economista laboral de Lightcast. "Anémico es la palabra clave". El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, advirtió el lunes de un menor aumento del empleo en los próximos meses debido al menor crecimiento de la población activa. La Oficina del Censo dijo la semana pasada que la población del país aumentó en solo 1,8 millones de personas, o un 0,5%, hasta alcanzar los 341,8 millones en el año que finalizó en junio de 2025. Trump hizo de la represión de la inmigración en Estados Unidos una de las piedras angulares de su campaña electoral.

