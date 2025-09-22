El crecimiento del PBI de Italia en 2023 se revisa al alza hasta el 1%

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de Italia se revisó al alza hasta el 1% para el año 2023, frente al 0,7% estimado hasta ahora, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadística (Istat).

El Istat revisó al alza el PIB de 2023 en 11.200 millones de euros (US$13.100 millones), incorporando en particular los datos definitivos sobre el empleo y los resultados de las empresas, con lo que alcanzó cerca de 2,14 billones de euros (2,52 billones de dólares).

El Istat también revisó ligeramente al alza el PIB para el año 2024, en 7400 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento para el año se mantuvo en 0,7%.

El crecimiento se vio impulsado tanto por la demanda interna (+0,6%) como por la demanda externa (+0,1%). En cuanto a la oferta, el valor añadido aumentó en la agricultura (+2%), la construcción (+1,1%) y los servicios (+0,8%), mientras que se mantuvo estable en la industria, precisó el Istat.

El Ministerio de Economía italiano se mostró "satisfecho" con estas cifras, en particular con el aumento del crecimiento observado en 2023.

El Istat prevé una desaceleración del crecimiento en 2025, hasta el 0,5% en el conjunto del año en curso.

Italia ya vio disminuir su PIB un 0,1% en el segundo trimestre de 2025 con respecto al trimestre anterior, debido a un descenso en todos los sectores, excepto en los servicios, que se mantuvieron estables.

El gobierno italiano redujo en abril a la mitad sus previsiones de crecimiento para 2025 debido al aumento de los aranceles impuestos por Estados Unidos, y pronosticó un crecimiento anual del PIB del 0,6%, frente al 1,2% previsto anteriormente.

