MADRID, 1 dic (Reuters) - El crecimiento del sector manufacturero español se ralentizó en noviembre mientras se registra una menor expansión de la producción y de los nuevos pedidos, según mostró el lunes una encuesta.

El índice de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de S&P Global España cayó a 51,5 desde los 52,1 de octubre. Sin embargo, una lectura del PMI por encima de 50,0 indica una expansión continuada, lo que amplía la racha de crecimiento del sector a siete meses.

La desaceleración se atribuyó al menor aumento de la producción y de los nuevos pedidos, mientras el comercio internacional seguía tambaleándose. A pesar de un aumento marginal de los costes de los insumos, las empresas recurrieron a los descuentos para apoyar las ventas, lo que supuso el tercer mes consecutivo de reducciones de los precios de producción.

"El sector manufacturero español extendió su trayectoria de crecimiento en noviembre, aunque a un ritmo ligeramente más lento", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank. Señaló que el debilitamiento del comercio internacional está pesando sobre la industria y que se produjo un descenso de los pedidos de exportación por tercer mes consecutivo.

Aunque la demanda interna impulsó los nuevos pedidos, el crecimiento global fue modesto, el más bajo desde julio. Los niveles de empleo se mantuvieron prácticamente sin cambios, como consecuencia de la reticencia de las empresas a contratar en un contexto de presiones competitivas y un entorno macroeconómico frágil.

La confianza empresarial subió a su nivel más alto en tres meses, según la encuesta, y las empresas se mostraron optimistas sobre la demanda futura, impulsadas por los lanzamientos previstos de nuevos productos y los esfuerzos de Lospennato. Sin embargo, retos como las interrupciones de la cadena de suministro y las tensiones geopolíticas siguen planeando sobre el sector. (Información de Reuters; edición de Toby Chopra; edición en español de Jorge Ollero Castela)