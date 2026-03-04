El crecimiento del sector servicios alemán alcanza su máximo en cuatro meses en febrero, según el PMI

BERLÍN, 4 mar (Reuters) -

El sector servicios de Alemania experimentó en febrero una aceleración del crecimiento de la actividad empresarial hasta alcanzar su máximo en cuatro meses, impulsado por una mayor demanda y un aumento de los nuevos negocios, según una encuesta realizada por S&P Global antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran sus ataques contra Irán

subió de 52,4 en enero a 53,5 en febrero, situándose por encima del umbral de 50,0 que indica una expansión de la actividad. Se trata de la lectura más alta desde el pasado mes de octubre y sugiere una tasa de crecimiento más rápida que la media a largo plazo

El repunte se atribuyó en gran medida al aumento de la demanda, con un incremento de los nuevos negocios por quinto mes consecutivo. Cabe destacar que se produjo un importante impulso en los nuevos negocios de exportación, lo que supuso el mayor crecimiento desde mayo de 2023

A pesar del impulso positivo, el sector se enfrentó a retos en materia de empleo, que cayó por segundo mes consecutivo. La tasa de pérdida de puestos de trabajo fue la más rápida desde junio de 2020 y la pandemia del COVID-19, ya que las empresas citaron los despidos y la no sustitución de los empleados que abandonaron la empresa debido al aumento de los costes de personal

Las presiones sobre los costes se mantuvieron elevadas, aunque la tasa de inflación de los precios de los insumos se moderó ligeramente con respecto al máximo alcanzado en enero. Las empresas siguieron repercutiendo parte de estos costes a los clientes, aunque a un ritmo más lento

"Se trata de un crecimiento bastante sólido del sector servicios en febrero. Sin embargo, las empresas están tratando de hacer frente a la mejora de la situación empresarial con menos empleados. Quizás las empresas necesiten un poco más de certeza antes de volver a contratar", dijo Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank

El PMI compuesto alemán, que incluye tanto la industria manufacturera como los servicios, subió de 52,1 en enero a 53,2, lo que indica un crecimiento más fuerte en todo el sector privado. (Información de Reuters; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)