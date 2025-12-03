El crecimiento del sector servicios alemán se ralentiza en noviembre, según el PMI

Por Miranda Murray

BERLÍN, 3 dic (Reuters) - El sector servicios alemán creció en noviembre por tercer mes consecutivo, aunque a un ritmo más lento que el máximo de dos años alcanzado en octubre, debido a un menor aumento de los nuevos negocios y del empleo, según una encuesta publicada el miércoles.

El PMI final de servicios de HCOB para Alemania cayó a 53,1 puntos en noviembre, frente al máximo de 29 meses alcanzado en octubre (54,6), aunque se situó ligeramente por encima de la lectura preliminar de noviembre (52,7).

Una lectura por debajo de 50,0 indica una caída de la actividad general, mientras que una lectura por encima de esa marca indica expansión empresarial.

"Es probable que el sector servicios mantenga el crecimiento de Alemania ligeramente por encima de cero en el cuarto trimestre", dijo el economista jefe de Cyrus de la Rubia.

Citó la cautela de los hogares a la hora de gastar y el agravamiento de la recesión en el sector manufacturero como causas de la ralentización.

La encuesta puso de relieve un menor aumento de los nuevos negocios y del empleo, y las expectativas empresariales cayeron a su nivel más bajo en cinco meses. A pesar de ello, la demanda se mantuvo sólida, y muchas empresas citaron la mayor demanda de los clientes como motor clave de la actividad.

"El crecimiento continuado de los nuevos negocios sugiere que la actividad empresarial en el sector servicios también crecerá en el último mes del año", dijo De la Rubia.

"Para el próximo año, la política fiscal expansiva, que probablemente irá acompañada también de mayores volúmenes de inversión, debería tener efectos indirectos positivos en el sector servicios".

La ralentización de los servicios también se reflejó en el PMI compuesto final del HCOB, que incluye tanto los servicios como la industria manufacturera, que se redujo a un 52,4 ligeramente revisado al alza en noviembre, frente al 53,9 del mes anterior.

(Información de Miranda Murray; edición de Joe Bavier; edición en español de Paula Villalba)