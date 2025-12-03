El crecimiento del sector servicios en China cae a su nivel más bajo en 5 meses, según el PMI

Por Liangping Gao y Ryan Woo

PEKÍN, 3 dic (Reuters) - Según una encuesta privada publicada el miércoles, la actividad de los servicios chinos creció en noviembre a su ritmo más lento en cinco meses, al moderarse el crecimiento de los nuevos pedidos a pesar del impulso de la demanda exterior.

El índice RatingDog China General Services PMI, elaborado por S&P Global, descendió a 52,1 puntos desde los 52,6 de octubre, lo que supone la expansión más débil desde junio. La marca de 50 separa el crecimiento de la contracción.

La encuesta coincide en líneas generales con el PMI de servicios oficial del Gobierno publicado el domingo, que cayó de 50,2 a 49,5 en octubre.

El índice RatingDog se considera un mejor indicador de los proveedores de servicios más pequeños y orientados a la exportación de la costa oriental de China, mientras que el PMI oficial se centra principalmente en las grandes y medianas empresas, incluidas las estatales.

El impulso de la segunda mayor economía del mundo ha flaqueado este año, con una ralentización del crecimiento del PIB en el tercer trimestre a su ritmo más débil en un año.

Las autoridades chinas han señalado que en los próximos cinco años apoyarán más decididamente el consumo, pero aún no han inyectado nuevos estímulos a gran escala con este fin.

La encuesta mostró que el índice de nuevos pedidos subió al ritmo más lento en cinco meses, mientras que las nuevas exportaciones volvieron a expandirse tras contraerse en octubre, un cambio atribuido a la menor incertidumbre en torno a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. (Reporte de Liangping Gao y Ryan Woo; Edición de Shri Navaratnam; editado en español por Tomás Cobos)