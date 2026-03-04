El crecimiento del sector servicios en España se ralentiza en febrero, según el PMI

MADRID, 4 mar (Reuters) -

El sector servicios español siguió creciendo en febrero, aunque a un ritmo más lento, debido al descenso de la demanda y al aumento de las presiones sobre los costes, según reveló el miércoles una encuesta de S&P Global.

El PMI de servicios HCOB de España cayó hasta 51,9 el mes pasado desde 53,5 en enero, lo que supone su nivel más bajo desde junio. Las lecturas del PMI por encima de 50 indican expansión, mientras que las inferiores apuntan a contracción.

La desaceleración del crecimiento se atribuyó a un enfriamiento de las condiciones del mercado, con un aumento del volumen de nuevos negocios al ritmo más débil desde mediados de 2025.

Los nuevos negocios de exportación disminuyeron por segundo mes consecutivo, lo que refleja el gasto cauteloso de los clientes extranjeros en medio de la incertidumbre macroeconómica.

El empleo en el sector servicios aumentó, prolongando un periodo de crecimiento de casi tres años y medio. Sin embargo, el aumento fue el más débil desde septiembre del año pasado, después de que algunas empresas optaron por no sustituir al personal que se marchaba debido a la ralentización del crecimiento de la demanda.

La inflación de los costes se disparó hasta alcanzar su nivel más alto en un año, impulsada por el aumento de los precios de los proveedores y los salarios más altos. En respuesta, los proveedores de servicios aumentaron sus tarifas de producción al ritmo más rápido desde el pasado mes de octubre.

De cara al futuro, las empresas se mantienen cautelosamente optimistas y esperan un crecimiento gracias a los nuevos proyectos y a los esfuerzos de mercadotecnia. Sin embargo, la confianza general cayó a su nivel más bajo desde agosto del año pasado, debido a la preocupación por una desaceleración económica más amplia que afecta a las expectativas.

"La economía del sector privado español continúa perdiendo impulso de crecimiento", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank.

"El sector servicios está perdiendo fuerza. (...) Algunas de las empresas encuestadas informan que la demanda del mercado se ha ralentizado desde el comienzo del año. Este hecho es especialmente subrayado por los nuevos pedidos procedentes del exterior", señaló Feldhusen.

Añadió que la dinámica de los precios seguía siendo motivo de preocupación, ya que la inflación de los precios de los insumos se aceleró hasta alcanzar su ritmo más rápido en un año. (Información de David Latona; edición de Hugh Lawson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)