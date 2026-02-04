El crecimiento del sector servicios español se ralentiza en enero, según el PMI

MADRID, 4 feb (Reuters) -

El crecimiento del sector servicios en España se moderó en enero, según una encuesta ⁠realizada por S&P Global ⁠publicada el miércoles, lo que supone su expansión más lenta desde agosto del año pasado, las empresas se enfrentan a una ralentización ⁠del crecimiento de ‌la ​demanda.

Elcayó hasta 53,5 en enero desde 57,1 en diciembre, lo que indica un ​crecimiento continuado, pero a un ritmo más débil. Las lecturas del ‌PMI por encima de 50 indican crecimiento, ‌mientras que las inferiores apuntan a ​una contracción.

Por su parte, el crecimiento del empleo alcanzó su nivel más alto en 10 meses, después de que las empresas contratarn personal adicional para gestionar los contratos nuevos y los ya existentes.

"A pesar de la desaceleración registrada en enero, las empresas mantienen su confianza en las perspectivas empresariales para los próximos doce meses", dijo Jonas Feldhusen, economista del ⁠Hamburg Commercial Bank.

"Este optimismo también se refleja en las intenciones de contratación; las empresas anticipan ​una mayor carga de trabajo y un crecimiento continuo, por lo que buscan ampliar su capacidad", añadió Feldhusen.

El crecimiento de los nuevos se moderó hasta alcanzar su nivel más bajo desde el pasado mes de junio, con un descenso de las ventas de exportación por segunda vez en tres meses. Los proveedores de ⁠servicios observaron un descenso de las ventas en los principales mercados europeos a principios ​de 2026.

Mientras tanto, la inflación de los costes de los insumos se mantuvo elevada, impulsada por el aumento de los precios de los proveedores y el incremento de los ‍gastos laborales, lo que llevó a los proveedores de servicios a subir sus propios precios a un ritmo más rápido.

El PMI compuesto, que incluye tanto el sector servicios como el manufacturero, cayó hasta 52,9 en enero desde 55,6 en diciembre, lo que indica el ​crecimiento más lento en siete meses.

A pesar de la desaceleración, la confianza empresarial mejoró hasta alcanzar su máximo en 12 meses, las empresas esperan que la demanda repunte a corto plazo. (Información de ‍David Latona; edición de Joe Bavier; editado en español por Patrycja Dobrowolska)