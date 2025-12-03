El crecimiento del sector servicios español se ralentiza ligeramente en noviembre, según el PMI

MADRID, 3 dic (Reuters) - El sector servicios español creció con fuerza en noviembre impulsado por la demanda interna, aunque a un ritmo ligeramente inferior al del mes anterior debido al descenso del comercio internacional, según mostró el miércoles una encuesta.

El índice desestacionalizado de actividad empresarial de servicios HCOB PMI de España se situó en 55,6 el mes pasado, por debajo de los 56,6 de octubre, lo que sigue indicando un notable aumento de la actividad por encima del umbral de 50,0 que separa el crecimiento de la contracción.

Se trata del vigésimo séptimo mes consecutivo de expansión para España. "La economía española se mantiene robusta y es probable que el PIB aumente con fuerza en el cuarto trimestre", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank. "La evolución de los pedidos pendientes en el sector servicios se mantiene positiva, aunque el impulso ha disminuido ligeramente".

Mientras que la demanda interna se mantuvo fuerte, las ventas internacionales cayeron por primera vez en cinco meses, el descenso más pronunciado desde principios de 2024.

El sector privado siguió creciendo a buen ritmo en noviembre, mes en el que los servicios superaron a las manufacturas.

A pesar de la ralentización del comercio internacional, los proveedores de servicios se mantuvieron optimistas sobre el futuro mostrando niveles de confianza sin cambios desde octubre. Estas perspectivas positivas animaron a las empresas a contratar más personal, aunque el ritmo de crecimiento del empleo disminuyó ligeramente.

Una encuesta paralela publicada esta semana mostró que el crecimiento del

sector manufacturero

se ralentizó hasta 51,5 en noviembre.

La economía española superará con creces a sus homólogas de la zona euro en 2025 gracias al auge del turismo, la solidez del mercado laboral, favorecida por la inmigración, y el consumo interno. El mes pasado, el Gobierno

previsión de crecimiento para todo el año al 2,9%. (Información de Andrei Khalip; edición de Joe Bavier; edición en español de Jorge Ollero Castela)