El crecimiento económico de EE. UU. probablemente se mantuvo fuerte en el tercer trimestre

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) -

Es probable que la economía estadounidense creciera a buen ritmo en el tercer trimestre, impulsada por el sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial, pero el impulso parece haberse desvanecido desde entonces ante el aumento del coste de la vida y el reciente cierre de la Administración.

También se espera que la estimación inicial del Departamento de Comercio sobre el producto interior bruto del tercer trimestre, que se publicará el martes, muestre que la economía se vio favorecida por el descenso de las importaciones, que ayudó a frenar el déficit comercial. Gran parte de la aceleración prevista en el gasto de los consumidores fue el resultado de una carrera para comprar vehículos eléctricos antes de la expiración de los créditos fiscales el 30 de septiembre.

Los datos se retrasaron por los 43 días de cierre de la Administración y ahora están desactualizados. Es probable que confirme lo que los economistas denominan una economía en forma de K, en la que los hogares con ingresos más altos van bien, mientras que los de ingresos medios y bajos apenas se mantienen a flote. Las encuestas sugieren que el gasto de los consumidores, motor de la economía, está siendo impulsado por los hogares con mayores ingresos, gracias a un auge del mercado de valores que ha inflado la riqueza de los hogares.

Las grandes empresas han logrado en su mayoría resistir el impacto de los aranceles arrolladores del presidente Donald Trump, que han aumentado los costes, y están invirtiendo en inteligencia artificial, reforzando los cimientos de la economía, dijeron los economistas. En cambio, las empresas más pequeñas se han visto muy afectadas, añadieron.

"Fue un buen trimestre, pero eso no se va a mantener en el cuarto trimestre", dijo Brian Bethune, profesor de economía del Boston College. "Los presupuestos familiares se han reducido, el hogar medio apenas se mantiene a flote en términos de ganancias salariales reales".

El PIB aumentó probablemente a una tasa anualizada del 3,3% el trimestre pasado, según las estimaciones de una encuesta de Reuters entre economistas. La economía creció a un ritmo del 3,8% en el segundo trimestre.

La Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio publicará también su estimación preliminar de los beneficios empresariales del tercer trimestre, así como la renta interior bruta, que mide el crecimiento económico desde el punto de vista de los ingresos.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, de carácter no partidista, ha calculado que el reciente cierre podría restar entre 1,0 y 2,0 puntos porcentuales al PIB en el cuarto trimestre. La OCP estimó que la mayor parte del descenso del PIB se recuperaría con el tiempo, pero previó que entre US$7.000 y US$14.000 millones no se recuperarían.

Se espera que el crecimiento del gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, se haya acelerado desde el ritmo del 2,5% del segundo trimestre. Además de que los hogares adelantaron las compras de VE, el gasto se vio probablemente impulsado por los servicios, incluidos los viajes en avión y las estancias en hoteles.

Según un informe del Bank of America Institute, los hogares con menores ingresos viven al día y este año han destinado una mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos en lugar de comer en restaurantes. También han reducido el gasto en ropa, así como en líneas aéreas y hoteles, lo que refleja su limitada capacidad para sustituir las compras ante la elevada inflación.

En cambio, los hogares con mayores ingresos gastan más en restaurantes, viajes, ocio y estancias hoteleras.

(Información de Lucia Mutikani; edición de Paul Simao; edición en español de María Bayarri Cárdenas)