El crecimiento económico de EEUU se acelera en el tercer trimestre

Por Lucía Mutikani

WASHINGTON, 23 dic (Reuters) - La economía estadounidense creció más rápido de lo esperado en el tercer trimestre por el fuerte gasto de los consumidores, pero el impulso parece haberse desvanecido ante un aumento del costo de la vida y la reciente paralización parcial del Gobierno.

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó a una tasa anualizada del 4,3% el pasado trimestre, informó el martes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación inicial para el tercer trimestre. La economía se había expandido un 3,8% en el segundo trimestre. Economistas encuestados por Reuters estimaban que el PIB crecería un 3,3%.

Los datos se retrasaron por el cierre de 43 días del Gobierno y ahora están desactualizados. El gasto de los consumidores aumentó a un ritmo del 3,5% el trimestre pasado, tras el avance de un 2,5% en el segundo trimestre.

Gran parte de la aceleración del gasto de los consumidores se debió a la prisa por comprar vehículos eléctricos antes de la expiración de los créditos fiscales el 30 de septiembre. Las ventas de vehículos a motor cayeron en octubre y noviembre, mientras que el gasto en otros sectores fue dispar.

La Oficina Presupuestaria del Congreso, de carácter no partidista, ha estimado que el cierre podría recortar entre 1 y 2 puntos porcentuales del PIB en el cuarto trimestre. Prevé que la mayor parte de la caída del PIB se recuperará, pero estima que entre US$7.000 millones y US$14.000 millones no se recuperarán.

Las encuestas sugieren que el gasto de los consumidores está siendo impulsado por los hogares de rentas más altas, gracias al auge del mercado bursátil que ha inflado su riqueza.

Por el contrario, los consumidores de ingresos medios y bajos están luchando en medio del aumento del costo de vida resultante de los aranceles del presidente Donald Trump, dijeron los economistas, creando lo que llaman una economía en forma de K.

Ese fenómeno también está ocurriendo entre las empresas.

Los economistas dijeron que las grandes corporaciones han logrado en su mayoría resistir el golpe de los aranceles de importación, que han aumentado los costos, y están invirtiendo en inteligencia artificial, pero las firmas más pequeñas enfrentan complicaciones con los aranceles.

Las políticas de Trump están contribuyendo a lo que los economistas han denominado una crisis de costo de la vida que está haciendo mella en sus índices de aprobación.

Los hogares también se enfrentan a facturas de servicios públicos más altas a medida que el rápido crecimiento de la IA y los centros de datos de computación en nube aumentan la demanda de electricidad. Algunos tendrán que hacer frente a primas de seguro de enfermedad que se dispararán en 2026.

La Reserva Federal recortó este mes su tasa de interés referencial en 25 puntos básicos, a un rango del 3,50%-3,75%, pero señaló que era improbable que los costos de endeudamiento bajaran nuevamente en el corto plazo, ya que los responsables monetarios esperan claridad sobre la dirección del mercado laboral y la inflación. (Reportaje de Lucía Mutikani; Editado en Español por Manuel Farías)