El crecimiento industrial de la eurozona repunta y refuerza el relato de la resiliencia

FRÁNCFORT, 15 dic (Reuters) - El crecimiento de la producción industrial de la zona euro se aceleró en octubre, lo que refuerza la idea de que el bloque está cobrando impulso a medida que se disipa la incertidumbre comercial, el mercado laboral se mantiene tenso y el consumo aumenta.

La industria creció un 0,8% mensual, tras un aumento del 0,2% en septiembre, en línea con las expectativas, según mostraron el lunes los datos de Eurostat, la agencia estadística de la UE.

En comparación con el año anterior, el crecimiento de la producción se aceleró hasta el 2,0% en octubre desde el 1,2% de septiembre, superando las expectativas del 1,9% según un sondeo de Reuters entre economistas.

La industria alemana, que creció un 1,4% respecto al mes anterior, fue una de las más dinámicas, compensando la caída del 1,0% de Italia y el tibio crecimiento de Francia.

La economía de la zona euro se ha mostrado sorprendentemente resistente este año, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ya ha dicho que esta semana se producirá otra mejora de las perspectivas de crecimiento.

Aun así, la expansión dista mucho de ser espectacular. El bloque solo crece a un ritmo ligeramente superior al 1%, cerca de su llamado potencial, ya que las exportaciones, principal motor de la economía en las últimas décadas, siguen siendo débiles y el sector doméstico está produciendo casi todo el crecimiento.

Las exportaciones industriales llevan años sufriendo las consecuencias del encarecimiento de la energía, que ha situado al bloque en desventaja en cuanto a costes, justo cuando China ampliaba su base industrial de alta tecnología y acaparaba cuota de mercado.

Aunque la industria podría estar tocando fondo este año, no hay auge a la vista y aún no está claro cómo el nuevo régimen arancelario estadounidense alterará los patrones del comercio mundial.

No obstante, el bloque parece estar ajustándose bien y, aunque no haya un "boom" en marcha, el riesgo a la baja también parece limitado.

"Los indicadores de alta frecuencia entrantes siguen apuntando a un impulso positivo de la actividad de cara hacia finales de año", dijo Barclays en una nota. (Información de Balazs Koranyi; edición de Jan Harvey; edición en español de Jorge Ollero Castela)