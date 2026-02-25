El crédito privado en los mercados emergentes alcanza un récord: GPCA

Por Libby George

LONDRES, 25 feb (Reuters) - Los inversores invirtieron una cifra récord de US$22.300 millones en crédito privado en los mercados emergentes el año pasado, según datos publicados el miércoles, en un contexto de restricción del crédito bancario y de inestabilidad en los mercados tradicionalmente seguros

El total es casi un 40% superior al récord anterior de 2016, según los datos de la Global Private Capital Association, y ofrece una visión del giro del crédito privado hacia los mercados emergentes a medida que se reducen los rendimientos de los proyectos occidentales y aumentan las preocupaciones por los impagos

Los datos del grupo industrial GPCA también mostraron que las inversiones de capital privado en los mercados emergentes aumentaron un 33%, a US$150.300 millones. Estas cifras de la GPCA, un grupo que representa a inversores privados que gestionan más de 2 billones de dólares en activos en los países en desarrollo, incluyen el crédito privado, el capital privado, el capital riesgo y los fondos centrados en infraestructuras y recursos naturales

La cuota del crédito privado en ese total aumentó hasta el 14%, mientras que la cuota del capital riesgo cayó por cuarto año consecutivo, hasta el 24%

Aunque casi una cuarta parte del capital privado se destinó a proyectos de infraestructura y solo India representó US$8.800 millones de esa cantidad, Jeff Schlapinski, director general de investigación de la GPCA, afirmó que la inversión en este ámbito se está expandiendo rápidamente

"Hay una serie de empresas que no reciben la atención que necesitan por parte de los bancos tradicionales. Están buscando fuentes de financiación alternativas", dijo Schlapinski a Reuters sobre el crecimiento del crédito privado

"Realmente hemos observado este creciente interés en todos los ámbitos, especialmente en la energía y las infraestructuras digitales"

Los mercados emergentes representan menos del 10% del mercado mundial de crédito privado, que según estimaciones del Banco de Pagos Internacionales ha superado los 1,2 billones de dólares

El capital privado en general también se centró en grandes proyectos, y el número de operaciones se redujo en un 10% a pesar del gran aumento del gasto total

Parte de esta caída se debió a la contracción de la actividad de capital riesgo en China y el sudeste asiático

