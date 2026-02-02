El cruce fronterizo de Rafah en Gaza con Egipto reabre para tráfico limitado, según autoridades

EL CAIRO (AP) — Funcionarios de seguridad egipcios e israelíes afirman que el cruce fronterizo de Rafah en Gaza con Egipto se ha reabierto para un tráfico limitado, un paso clave en el progreso del alto el fuego

El funcionario egipcio indicó que 50 palestinos cruzarían en cada dirección en el primer día de actividad del cruce. El funcionario, involucrado en las conversaciones relacionadas con la implementación del acuerdo de alto el fuego, habló con AP de manera anónima para discutir información confidencial

Los medios estatales egipcios también confirmaron la apertura

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa