El crucero atracado en Barcelona zarpará este jueves hacia Italia sin los bolivianos

04/04/2024 Buque MSC Armonía retenido en el Puerto de Barcelona, a 4 de abril de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). El buque MSC Armonía se encuentra retenido en el Puerto de Barcelona desde ayer, 3 de abril, a causa de que 69 pasajeros bolivianos no cuentan con visados válidos para su entrada en el espacio Schengen. La compañía ha señalado que la documentación ‘parecía’ apropiada en el momento del embarque de los pasajeros en Brasil, pero que las autoridades policiales no lo han considerado así. Las autoridades bolivianas están trabajando junto a las españolas y MSC Cruises, para brindar asistencia a los pasajeros afectados mientras que el juzgado de guardia de Barcelona no ha recibido información todavía, según fuentes judiciales. SOCIEDAD David Zorrakino - Europa Press

