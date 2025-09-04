El crudo agudiza la caída mientras la OPEP+ estudia otra subida de la producción

Por Sam Li y Trixie Yap

4 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo caían el jueves, ampliando una caída de más del 2% en la sesión anterior, mientras los inversores y operadores esperan la reunión de fin de semana de la OPEP+, en la que se espera que los productores consideren otro aumento de los objetivos de producción. El crudo Brent caía 46 centavos, o un 0,7%, a US$67,14 el barril a las 0416 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 47 centavos, o un 0,7%, a US$63,5 el barril.

Ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados, conocidos en conjunto como OPEP+, considerarán nuevos aumentos a la producción en octubre en una reunión el domingo, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con las discusiones, en momentos en que el grupo busca recuperar cuota de mercado.

"El crudo Brent se vio sometido a una presión renovada a medida que la OPEP+ considera liberar más barriles en (el cuarto trimestre). Si sigue adelante, esto podría empeorar el superávit esperado, en particular durante la temporada de escasez de demanda", dijeron los analistas de ANZ Research en una nota a clientes.

La OPEP+ ya había acordado elevar los objetivos de producción en unos 2,2 millones de barriles diarios de abril a septiembre, además de un aumento de la cuota de 300.000 bpd para los Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos meses, pese a la aceleración de los aumentos de producción, esto ha reforzado la confianza de Arabia Saudí y otros miembros de la OPEP para aumentar la producción, según un informe de Haitong Securities.

Otro factor que probablemente haya impulsado la decisión de la OPEP+ de aumentar las cuotas desde abril es reclamar más cuota de mercado, dijo en una nota Vivek Dhar, analista del Commonwealth Bank of Australia.

"Esto implica que la OPEP+ se siente más cómoda con un precio del petróleo Brent más bajo", de entre US$60 y US$65 dólares por barril, que su anterior objetivo de US$70 dólares, dijo Dhar. (Información de Sam Li en Pekín y Trixie Yap en Singapur; información adicional de Nicole Jao en Nueva York; edición de Tom Hogue y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)