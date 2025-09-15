El crudo amplía sus ganancias ante los ataques a instalaciones energéticas rusas

Por Florence Tan

SINGAPUR, 15 sep (Reuters) -

Los precios del petróleo ampliaban sus ganancias el lunes, mientras los inversores evaluaban el impacto de los ataques de drones ucranianos a las refinerías rusas, que podrían interrumpir sus exportaciones de crudo y combustible, al tiempo que observaban el crecimiento de la demanda de combustible en Estados Unidos. Los futuros del crudo Brent subían 36 centavos, o un 0,5%, a US$67,35 el barril a las 0632 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$63,05 el barril, 36 centavos más, o un 0,6%.

Ambos contratos ganaron más de un 1% la semana pasada, cuando Ucrania intensificó los ataques contra la infraestructura petrolera rusa, incluida la mayor terminal exportadora de petróleo, Primorsk, y la refinería Kirishinefteorgsintez, una de las dos mayores de Rusia.

"El ataque sugiere una creciente voluntad de perturbar los mercados internacionales de petróleo, lo que tiene el potencial de añadir presión al alza sobre los precios del petróleo", dijeron en una nota los analistas de JPMorgan dirigidos por Natasha Kaneva, en referencia al ataque a Primorsk.

Primorsk tiene capacidad para cargar alrededor de 1 millón de barriles diarios (bpd) de crudo, lo que la convierte en un centro de exportación clave para el petróleo ruso y en el mayor puerto del oeste de Rusia. La refinería de Kirishi, operada por Surgutneftegaz, procesa unos 17,7 millones de toneladas métricas al año, o 355.000 bpd, de crudo ruso, lo que equivale al 6,4% del total del país. "Si estamos viendo un giro estratégico de Ucrania hacia las infraestructuras rusas de exportación de petróleo, eso conlleva riesgos al alza para las previsiones", dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG, a pesar de las preocupaciones actuales sobre el exceso de oferta, mientras que la OPEP+ planea aumentar la producción.

Una compañía petrolera de la región rusa de Bashkortostán mantendrá sus niveles de producción a pesar del ataque con drones del sábado, según declaró el gobernador regional Radiy Khabirov. (Información de Florence Tan; edición de Muralikumar Anantharaman y Christian Schmollinger; editado en español por Irene Martínez)