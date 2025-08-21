El crudo amplía sus ganancias en un contexto de fuerte demanda

Por Katya Golubkova y Siyi Liu

TOKIO/SINGAPUR, 21 ago (Reuters) -

Los precios del petróleo continuaban subiendo el jueves, impulsados por los indicios de una fuerte demanda en Estados Unidos y la incertidumbre sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Los futuros del crudo Brent alcanzaron un máximo de dos semanas en las primeras operaciones y a las 0442 GMT subían 27 centavos, o un 0,40%, a US$67,11 el barril. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) sumaban 29 centavos, o un 0,46%, a US$63 el barril.

Ambos contratos más de un 1% en la sesión anterior.

Los inventarios de crudo de EEUU en 6 millones de barriles la semana pasada hasta los 420,7 millones de barriles, según informó el miércoles la Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés), frente a las expectativas de un sondeo de Reuters de una reducción de 1,8 millones de barriles.

Las existencias de gasolina en 2,7 millones de barriles, frente a las expectativas de una reducción de 915.000 barriles, según la EIA, lo que indica una demanda constante durante la temporada de viajes de verano.

Eso también se vio en un salto en el promedio de cuatro semanas para el consumo de combustible para aviones a su nivel más alto desde 2019.

"Los precios del crudo repuntaban a medida que las señales de una fuerte demanda en Estados Unidos impulsaron el sentimiento", dijo Daniel Hynes, estratega de materias primas de ANZ, en una nota el jueves.

Sin embargo, Hynes advirtió que "el sentimiento bajista sigue siendo evidente, ya que los operadores continúan vigilando las negociaciones para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania".

Los operadores y los analistas esperan que los precios del petróleo caigan una vez que se alcance un acuerdo de paz, pero cualquier falta continuada de avances concretos en las negociaciones podría apuntalar el mercado.

Mientras los planificadores militares estadounidenses y europeos empezaban a estudiar garantías de seguridad para Ucrania tras el conflicto, Rusia dijo el miércoles que los intentos de resolver las cuestiones de seguridad sin la participación de Moscú eran un "camino a ninguna parte".

Los prolongados esfuerzos por garantizar la paz en Ucrania hacen que las sanciones occidentales al suministro de petróleo ruso sigan vigente y que la posibilidad de sanciones más duras y más aranceles a los compradores de petróleo ruso siga planeando sobre el mercado.

Rusia, mientras tanto, se mantiene firme en que seguirá suministrando crudo a los compradores dispuestos, con diplomáticos rusos en India diciendo que el país espera seguir suministrando petróleo a este país a pesar de las advertencias de Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un arancel adicional del 25% sobre los productos indios a partir del 27 de agosto debido a sus compras de crudo ruso. La Unión Europea también ha sancionado a la refinería privada india Nayara Energy , respaldada por la petrolera rusa Rosneft .

En un principio, las refinerías indias desistieron de comprar petróleo ruso, pero los responsables de las empresas estatales Indian Oil

y Bharat Petroleum han comprado crudo ruso para septiembre y octubre, reanudando las compras tras aumentar los descuentos. (Información de Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; edición de Christian Schmollinger y Tom Hogue; editado en español por Patrycja Dobrowolska)