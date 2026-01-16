El crudo amplía sus pérdidas al alejarse la posibilidad de un ataque de EEUU a Irán

16 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo caían en la sesión asiática el viernes, extendiendo las pérdidas de la sesión anterior, mientras las preocupaciones sobre los riesgos de suministro se calmaban después de que la probabilidad de un ataque de Estados Unidos a Irán se alejó. El Brent bajaba 21 centavos, o un 0,3%, a 63,55 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate estadounidense caía 15 centavos, o un 0,3%, a 59,04 dólares por barril a las 0418 GMT.

Tanto el Brent como el WTI avanzaban a máximos de varios meses esta semana después de que estallaran las protestas en Irán y de que el presidente de EEUU, Donald Trump, señalara la posibilidad de llevar a cabo ataques contra ese país. Los precios del Brent aún se encaminaban a una cuarta semana de ganancias.

A última hora del jueves, sin embargo, Trump dijo que la represión de Teherán contra los manifestantes estaba disminuyendo, disipando las preocupaciones sobre una posible acción militar que podría interrumpir el suministro de petróleo.

Los precios del Brent han cedido ganancias anteriores, pero siguen siendo más altos que hace una semana, con la caída de los precios estimulada por la declaración de Trump de que se abstendría de realizar ataques militares contra Irán, dijeron analistas de BMI en una nota.

"Dada la potencial agitación política en Irán, es probable que los precios del petróleo experimenten una mayor volatilidad a medida que los mercados digieren el potencial de interrupciones en el suministro", dijeron.

Los analistas siguen siendo pesimistas en cuanto a las expectativas de una mayor oferta en el mercado este año, a pesar de las expectativas anteriores de la OPEP de un mercado equilibrado.

"El sentimiento está impulsando los mercados, pero el impacto de los titulares es siempre efímero, especialmente cuando los fundamentos parecen cómodos en el asiento trasero", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova.

"A pesar de los constantes riesgos geopolíticos y la especulación macroeconómica, el balance subyacente sigue apuntando a una amplia oferta. (...) A menos que veamos una verdadera reactivación de la demanda china o un cuello de botella significativo en los flujos de barriles físicos, el petróleo parece estar dentro de un rango, con el Brent oscilando entre 57 y 67 dólares".

El miércoles, la OPEP dijo que la oferta y la demanda de petróleo se mantendrán equilibradas en 2026, y que la demanda aumentará en 2027 a un ritmo similar al de este año. El gigante petrolero Shell publicó el jueves sus Escenarios de Seguridad Energética para 2026, en los que se muestran optimistas respecto a la demanda de energía y el crecimiento del petróleo. La empresa calcula que la demanda de energía primaria en 2050 podría ser un 25% superior a la del año pasado. (Información de Helen Clark y Trixie Yap; edición de Tom Hogue y Thomas Derpinghaus; editado en español por Patrycja Dobrowolska)