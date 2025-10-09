El crudo apenas varía, inversores sopesan alto el fuego en Gaza y negociaciones estancadas en Ucrania

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 9 oct (Reuters) - Los precios del petróleo apenas variaban el jueves, ya que los inversores sopesaban el alto el fuego en Gaza, que podría aliviar las tensiones en Oriente Medio, y el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania, que podría mantener las sanciones a Rusia y frenar sus exportaciones.

* Los futuros del crudo Brent bajaban 12 centavos a US$66,13 el barril a las 0943 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate caía 14 centavos a US$62,41.

* La televisión estatal egipcia Qahera TV informó que el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás había entrado oficialmente en vigor después del mediodía en la región (0900 GMT), cuando los enemigos lo firmaron en el balneario egipcio de Sharm el-Sheij.

* La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que sólo entraría en vigor una vez ratificado por el gabinete israelí, que tenía previsto reunirse más tarde el jueves.

* Según el acuerdo, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a los rehenes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de prisioneros en poder de Israel.

* En tanto, el grupo de productores OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, acordó el domingo un aumento de la producción en noviembre inferior a las expectativas del mercado, lo que alivió la preocupación por el exceso de oferta.

* Los precios subieron alrededor de 1% el miércoles, alcanzando máximos de una semana, después de que los inversores consideraran que el estancamiento del acuerdo de paz con Ucrania era una señal de que las sanciones contra Rusia, el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, continuarían durante algún tiempo.

* Por otra parte, el total semanal de productos petroleros suministrados en Estados Unidos, un indicador del consumo de petróleo de Estados Unidos, subió la semana pasada a 21,99 millones de barriles por día, el máximo desde diciembre de 2022, según un informe de la Administración de Información de Energía (EIA) el miércoles.

* Los analistas de JP Morgan dijeron que la demanda mundial de petróleo comenzó con una nota más suave en octubre, ya que numerosos indicadores de consumo, incluidas las llegadas de contenedores al puerto de Los Ángeles, el kilometraje de peaje de camiones en Alemania y el rendimiento de contenedores en China, apuntaron a una moderación de la actividad.

* La demanda mundial de petróleo se situó en un promedio de 105,9 millones de bpd en los siete primeros días de octubre, 300.000 bpd más que el año pasado, aunque 90.000 bpd por debajo de las estimaciones de JP Morgan, según sus analistas. (Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Florence Tan en Singapur y Georgina McCartney en Houston. Editado en español por Ricardo Figueroa)