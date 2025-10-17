El crudo apunta a pérdidas semanales tras el anuncio de la cumbre entre Trump y Putin

Por Nicole Jao

17 oct (Reuters) - Los precios del petróleo retrocedían el viernes, encaminándose a una pérdida semanal de casi el 3%, ante la incertidumbre sobre el suministro energético mundial después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, acordaran reunirse en Hungría para discutir el fin de la guerra en Ucrania. Los futuros del crudo Brent perdían 16 centavos, o un 0,26%, a US$60,90 el barril a las 0645 GMT, mientras que los del West Texas Intermediate estadounidense bajaban 15 centavos, también un 0,26%, a US$57,31. El descenso de esta semana también se debe en parte a las perspectivas de la Agencia Internacional de la Energía de un creciente exceso de oferta en 2026. Trump y Putin acordaron el jueves otra cumbre sobre la guerra en Ucrania, una medida sorpresa que se produce en un momento en que Moscú teme un nuevo apoyo militar de Estados Unidos a Kiev. La reunión podría celebrarse en las próximas dos semanas en Budapest.

El anuncio ocurre cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dirigía el viernes a la Casa Blanca para presionar por más apoyo militar, incluidos misiles Tomahawk de largo alcance fabricados en Estados Unidos, mientras Washington presionaba a y China para que dejaran de comprar petróleo ruso.

"Las preocupaciones de un suministro más ajustado se aliviaron después de que se anunciara que Trump se reuniría con Putin para discutir el fin de la guerra en Ucrania", dijo Daniel Hynes, analista de ANZ, en una nota.

También pesando sobre los precios, la Administración de Información de Energía que los inventarios de crudo de EEUU aumentaron en 3,5 millones de barriles a 423,8 millones de barriles la semana pasada, en comparación con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters para un aumento de 288.000 barriles.

El aumento de los inventarios de crudo, mayor de lo previsto, se debió en gran medida a la menor utilización de las refinerías, que inician las recargas del otoño boreal.

Los datos también mostraron un estadounidense hasta los 13,636 millones de barriles diarios, la más alta de la historia.

En la sesión anterior, el Brent bajó un 1,37% y el WTI estadounidense cerró con un descenso del 1,39%, su nivel más bajo desde el 5 de mayo. (Información de Nicole Jao en Nueva York y Colleen Howe en Pekín; edición de Sonali Paul y Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)