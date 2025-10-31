El crudo apunta a su tercera caída mensual ante la fortaleza del dólar y la abundante oferta

Por Florence Tan

SINGAPUR, 31 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo bajaban el viernes, encaminándose a una tercera caída mensual consecutiva, ante el estadounidense y los que limitaban las ganancias, mientras que el aumento de la oferta de los principales productores mundiales contrarrestaba el impacto de las sanciones occidentales a las exportaciones rusas.

Los futuros del crudo Brent bajaban 12 centavos, o un 0,18%, a US$64,88 el barril a las 0744 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se situaba en US$60,36 el barril, 21 centavos menos, o un 0,35%.

"Un dólar más fuerte pesó sobre el apetito de los inversores en todo el complejo de materias primas", dijeron los analistas de ANZ en una nota a clientes.

El billete verde se vio impulsado después de que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijera el miércoles que no estaba garantizado un recorte de los tipos de interés en diciembre.

El petróleo también cayó después de que una encuesta oficial mostrara que la actividad de las fábricas chinas se contrajo por séptimo mes consecutivo en octubre.

Tanto el Brent como el WTI caer alrededor de un 3% en octubre, el aumento de la oferta superará el crecimiento de la demanda este año, con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los principales productores no pertenecientes a la OPEP aumentando la producción para ganar cuota de mercado.

El aumento de la oferta también amortiguará el impacto de las sanciones occidentales que interrumpen las exportaciones de petróleo ruso a sus principales compradores, China e India.

La OPEP+ se inclina por un modesto aumento de la producción en diciembre, según explicaron fuentes cercanas a las conversaciones antes de la reunión del grupo del domingo.

Los ocho miembros de la OPEP+ han incrementado sus objetivos de producción en más de 2,7 millones de barriles diarios, lo que equivale al 2,5% de la oferta mundial, mediante una serie de aumentos mensuales.

Mientras tanto, las exportaciones de crudo de Arabia Saudí, principal exportador, alcanzaron un máximo de seis meses de 6,407 millones de barriles diarios en agosto, según mostraron el miércoles los datos de la Joint Organizations Data Initiative, y se espera que sigan aumentando.

Un informe de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos también mostró una producción récord de 13,6 millones de bpd la semana pasada.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que China ha acordado iniciar el proceso de compra de energía estadounidense y agregó que es posible que se realice una transacción a muy gran escala que incluya la compra de petróleo y gas de Alaska.

Sin embargo, los analistas estaban escépticos sobre si el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsará la demanda china de energía estadounidense.

"Alaska produce solo el 3% de la producción total de crudo de EEUU (no es significativo) y creemos que las compras chinas de GNL de Alaska probablemente estarían impulsadas por el mercado", dijo el analista de Barclays Michael McLean en una nota.

(Información de Florence Tan; edición de Jamie Freed y Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)