El crudo avanza ante el temor por las interrupciones de suministro en Venezuela e Irán

Por Sam Li y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 9 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el viernes por segundo día consecutivo, más de un 1%, y se encaminan a su tercera subida semanal, la incertidumbre sobre el futuro del suministro de Venezuela y mientras los disturbios en Irán aumentan la preocupación por la producción en ese país. Los futuros del Brent ganaban 83 centavos, o un 1,3%, a US$62,82 por barril, a las 0730 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 76 centavos, o un 1,3%, a US$58,52.

Ambos precios de referencia avanzaban más de un 3% el jueves, tras dos días seguidos de descensos, y el Brent va a subir un 2,7% en la semana, mientras que el WTI ha ganado un 1,4% en la semana.

"Los cuellos de botella en ‌el flujo de barriles sancionados y las señales de ​demanda constante parecen contrarrestar el telón de fondo de un 2026 con exceso de oferta, al menos por ahora", dijo Priyanka Sachdeva, analista de mercado de Phillip Nova. "La escalada de la tensión geopolítica se suma al impulso actual de los precios del petróleo". Los precios han ganado tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada, y sus afirmaciones de que EEUU controlará el sector petrolero del país sudamericano.

Los disturbios civiles en Irán, el principal productor de Oriente Medio, y la preocupación por la propagación de la guerra entre Rusia y Ucrania para apuntar a las exportaciones de petróleo ruso también han aumentado el temor sobre el suministro.

"El aumento de los precios se ha debido principalmente a la pretensión ​de Trump de controlar la exportación de petróleo de Venezuela, que podría ver un aumento de los precios de las ventas previamente descontadas", dijo Tina Teng, estratega de mercado de Moomoo ANZ. La mayor petrolera Chevron Corp, las casas comerciales globales Vitol y Trafigura, y otras firmas están compitiendo por acuerdos del Gobierno estadounidense para exportar crudo desde Venezuela, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Trump ha exigido a Venezuela que dé a Estados Unidos pleno acceso a su sector petrolero pocos días después de capturar a Maduro el sábado. Responsables estadounidenses han dicho que Washington controlará indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros del país.

Las compañías están disputando los acuerdos iniciales para comercializar los hasta 50 millones de barriles de petróleo que la petrolera estatal Pdvsa ha acumulado en inventarios ante un severo embargo petrolero que ha implicado cuatro incautaciones de tanqueros, dijeron dos de las fuentes.

"El mercado se centrará en el resultado en los próximos días para saber cómo se venderá y entregará el petróleo venezolano almacenado. La preocupación ‍por el exceso de oferta podría seguir siendo un problema si no se limitan las ventas", dijo Teng.

Los precios del petróleo subían después de varios días de moderación, corrigiendo en parte el descuido anterior de los riesgos geopolíticos, dijo Haitong Futures en una nota el viernes.

El grupo de internet NetBlocks informó de un apagón nacional en Irán el jueves, mientras continuaban las protestas en la capital, Teherán, y en las principales ciudades, Mashhad e Isfahán, así como en otras zonas del país, por las dificultades económicas.

Sin embargo, los inventarios mundiales están aumentando y el exceso de oferta sigue siendo el principal factor que podría limitar la subida, según Haitong Futures.

A menos que se agraven los riesgos en torno a Irán, es probable que el repunte sea limitado y difícil de mantener, añadió Haitong Futures. (Información de Sam Li en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)