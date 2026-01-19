El crudo baja al reducirse la prima de riesgo geopolítico por menor tensión en Irán

Por Seher Dareen

LONDRES, 19 ene (Reuters) - Los precios del petróleo caían un 1% el lunes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior, debido a la disminución de los disturbios civiles en Irán, lo que reducía la posibilidad de un ataque estadounidense que podría interrumpir el suministro del principal productor de Oriente Medio.

* El crudo Brent caía 65 centavos, o un 1%, a US$63,48 el barril a las 0912 GMT. El West Texas Intermediate estadounidense para febrero bajaba 65 centavos, o alrededor de un 1%, a US$58,84 el barril. El contrato vence el martes y el de marzo perdía 57 centavos menos, o un 1%, a US$58,77.

* La violenta represión iraní de las protestas espoleadas por las dificultades económicas, que según las autoridades causó la muerte de 5.000 personas, sofocó los disturbios.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció dar un paso atrás en sus anteriores amenazas de intervención, diciendo en las redes sociales que Irán había suspendido los ahorcamientos masivos de manifestantes, aunque el país no había anunciado ningún plan de ese tipo.

* Eso pareció reducir las probabilidades de una intervención estadounidense que podría haber interrumpido los flujos de petróleo del cuarto mayor productor entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

* "El sentimiento predominante de cautela se debe a la influencia que cualquier expansión de una guerra comercial, por las repercusiones entre Estados Unidos y Europa debido a Groenlandia, tendrá en el comercio mundial y, por defecto, en la demanda de petróleo", dijo John Evans, analista de PVM Oil Associates.

* El mercado, sin embargo, también estaba considerando el riesgo de daños a la infraestructura rusa y los suministros de destilados en un momento en que se pronostica un clima más frío en América del Norte y Europa, lo que, junto con las preocupaciones en torno a Irán, estaba inquietando al mercado, añadió.

* Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por el Día de Martin Luther King Jr.

* Los mercados también seguían de cerca los planes para los campos petroleros de Venezuela, después de que Trump dijo que Estados Unidos se encargaría de su industria petrolera tras la captura de Nicolás Maduro, pero confiaban menos en las perspectivas de un aumento de la producción venezolana.

* El productor de petróleo kazajo Tengizchevroil, liderado por Chevron, dijo el lunes que había detenido temporalmente la producción como medida de precaución en los yacimientos petroleros de Tengiz y Korolev después de que un problema afectara a los sistemas de distribución de energía. (Información de Seher Dareen en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Colleen Howe en Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)