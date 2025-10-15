El crudo baja ante el exceso de oferta y las tensiones entre EEUU y China

Por Sam Li y Jeslyn Lerh

SINGAPUR, 15 oct (Reuters) -

Los precios del petróleo descendían el miércoles, ampliando las pérdidas de la sesión anterior, mientras los inversores sopesaban la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de un exceso de oferta en 2026 y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que podrían reducir la demanda. Los futuros del crudo Brent caían 21 centavos, o un 0,3%, a US$62,18 el barril hacia las 0425 GMT, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense cedían 16 centavos, o un 0,3%, a US$58,54 el barril.

Ambos contratos cerraron en mínimos de cinco meses en la sesión anterior.

La AIE dijo el martes que el mercado mundial del petróleo podría enfrentarse a un superávit el próximo año de hasta 4 millones de barriles diarios, una superabundancia mayor que la prevista anteriormente, en un momento en que los productores de la OPEP y sus competidores aumentan la producción y la demanda sigue siendo lenta.

"El mercado se centra en el exceso de oferta en un contexto de señales de demanda contradictorias. La disminución de los riesgos geopolíticos y la escalada de las tensiones comerciales también añaden más presión sobre los precios", dijo Emril Jamil, analista senior de petróleo de LSEG.

La disputa comercial entre Estados Unidos y China, los dos mayores consumidores de petróleo del mundo, se ha reavivado en la última semana, con ambos países imponiendo tasas portuarias adicionales a los buques que transportan carga entre ellos. Esto aumentará los costes comerciales e interrumpirá los flujos de mercancías, lo que probablemente reducirá la actividad económica.

"La atención seguirá centrada en el reciente recrudecimiento de las tensiones comerciales entre EEUU y China y los riesgos que entraña para la economía mundial", dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG.

Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo se intensificaron después de que China anunciara la semana pasada una importante ampliación de los controles a la exportación de tierras raras y de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con elevar los aranceles a los productos chinos hasta el 100% y endurecer las restricciones a la exportación de software a partir del 1 de noviembre.

"Más allá de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y el progreso de las conversaciones, la clave para los precios del petróleo ahora es el grado de exceso de oferta, reflejado en los cambios en los inventarios globales", dijo Yang An, analista de Haitong Futures.

Para conocer la demanda estadounidense, los operadores estarán pendientes de los datos semanales de inventarios.

Según un sondeo preliminar de Reuters, se espera que los inventarios de crudo en Estados Unidos hayan aumentado la semana pasada, mientras que los de gasolina y destilados probablemente descendían.

Seis analistas encuestados por Reuters estimaron de media que los inventarios de crudo aumentaron en unos 200.000 barriles en la semana hasta el 10 de octubre.

El informe semanal de la industria del Instituto Estadounidense del Petróleo (API) se espera para el miércoles a las 4:30 p.m. hora local (2030 GMT), y los datos de la Administración de Información Energética de EEUU para el jueves a las 10:30 a.m. hora local (1430 GMT).

Ambos informes se retrasan un día. (Información de Sam Li en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; edición de Sonali Paul y Christian Schmollinger; editado en español por Patrycja Dobrowolska)